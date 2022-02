Enigmático descargo de Rocío Marengo despertó rumores de crisis con Eduardo Fort

Rocío Marengo sorprendió a sus seguidores con un enigmático escrito. En sus historias, la modelo compartió una placa de colores con un extenso texto en donde expresó que no se siente feliz y todas las miradas se pararon sobre Eduardo Fort, su actual pareja.Rocío Marengo nunca fue de guardarse las cosas para si misma y, a lo largo de sus años en el mundo de la farándula, fue protagonista de múltiples dramas y polémicas. Acostumbrada a esta dinámica, la modelo suele compartir sus preocupaciones y angustias a través de las redes sociales, en donde documenta gran parte de su vida diaria.En esta ocasión, su publicación encendió alarmas tanto entre sus seres queridos como entre sus más de 900 mil fans. Con el fin de dar a conocer su malestar, Marengo utilizó una placa color fucsia -para esto, prefirió no mostrar la cara- y allí mismo tipeó un extenso texto. “No quiero escuchar el ‘te lo dije’, por favor”, comenzó, a modo de advertencia a todos aquellos que la quisieran aleccionar con el dedo acusador levantado.Y agregó, con mucha angustia: “¡Yo creí que iba a poder, perdón! Me lastimé mucho, yo no lo merecía”. Tras decorar el escrito con un emoji de corazón roto y otro de una carita triste, finalizó: “¡Ya no quiero luchar más, quiero ser feliz!”. Rápidamente, el texto fue replicado en Twitter por Ángel de Brito, quien compartió una captura de pantalla en su perfil oficial.Las horas pasaron y, tras tirar esa bomba, Marengo no volvió a aparecer ni tampoco dio ningún tipo de explicación. Pero, sus seguidores no tardaron en elucubrar diferentes teorías sobre lo que hay detrás de tan fuerte declaración. Muchos llegaron a la conclusión de que la exparticipante desolo buscaba llamar la atención y generar revuelo. Al mismo tiempo, otros consideran que es una mujer con el corazón roto.La mediática atravesó la última etapa del 2021 con muchos conflictos y, al parecer, el cambio de año no la habría ayudado a superarlos. A mediados de septiembre Marengo -quien participó ende Marcelo Tinelli- rompió en llanto en pleno programa y, en vivo, realizó un duro descargo en contra de su novio, Eduardo Fort.“La verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación, y está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme”, expresó aquella noche, sin poder contener el enojo. Ese suceso desató una serie de conflictos dentro de la pareja que, con el paso del tiempo, parecían haberse solucionado.A las pocas semanas, terminó el año en una nota muy emocional y en diálogo con, reveló que iba a abandonar la televisión un tiempo para seguir un sueño que posterga hace años: ser madre. “Fue un año difícil porque estoy más grande y porque cuando me llamaron (de La Academia) estaba rota. Y siento que este año me reconstruí, siento que es una despedida porque quiero ser mamá, porque quiero que mi vida vaya para otro lado y necesito tiempo para hacerlo”, manifestó.Ya sea por un conflicto romántico o por aluna complicación en su proyecto de traer un niño al mundo, Rocío Marengo no está en un buen momento y será cuestión de tiempo para que sus fans puedan conocer el motivo.