Se agravó el estado de salud de Camila Perissé: demoledor diagnóstico médico

El drama de Camila Perissé

El estado de salud de Camila Perissé (68) cada vez es más preocupante. Internada en Mar del Plata, y con graves problemas cognitivos tras afrontar un tratamiento contra la fibromialgia, recibió una pésima noticia: según reveló su marido, Julio Chino Fernández, no volverá a caminar.El marido de la actriz le brindó una entrevista al ciclo A la tarde (América, a las 16) y contó detalles del complicado estado de salud de la artista.“La traje a Mar del Plata con 45 kilos, con su mente ida, no sabía quién era yo. Acá, en su lugar de nacimiento, le salvaron la vida. Llegó con una infección porque no la atendieron como correspondía en Pergamino”, explicó en referencia a una denuncia que realizaron contra la clínica de rehabilitación por mala praxis.“Ella hoy está en un 70% con su parte cognitiva mejorándose, pero tiene un 30% que no funciona. De hecho hablamos y de pronto se queda colgada. Y le cuesta mucho volver cuando hablamos. Está muy flaquita y está en silla de ruedas o en la cama”, precisó Fernández.Y luego de denunciar públicamente al PAMI por la decisión burocrática de sacarle el kinesiólogo que tenía asignado su mujer, el Chino reveló en diálogo con Karina Mazzocco cómo afrontó el duro diagnóstico de los profesionales.“Yo notaba un acortamiento en los tendones, todo mirándola desde un vidrio, porque no puedo verla ni abrazarla porque no estoy vacunado...",dijo, visiblemente molesto."Entonces, contraté a una kinesióloga profesional, de acá de Mar del Plata, que de hecho la tengo que pagar yo, que va a empezar esta semana el tratamiento. Y me dio un parte muy doloroso, que es que Camila no va a volver a caminar nunca más”, dijo. Y agregó con dolor: “Porque no es la pierna izquierda, son las dos piernas que tiene así”.Sin ánimos de dejar pasar su enojo, Julio apuntó con dureza contra el sistema de salud: “Queremos que este caso de Camila sea un antes y un después. Y se termine con esta burocracia tremenda que hay. Y estoy hablando de PAMI: estoy pagando hasta los pañales. La escara en su espalda la pudimos cicatrizar en cinco meses con azúcar, ¿se entiende? Y la alimentación nasogástrica nunca me la dieron”.Camila Perissé fue diagnosticada con una fibromialgia en 2018. A raíz de esta situación, fue derivada a una Clínica de Pergamino en donde le recetaron una fuerte medicación que le provocó un grave daño cognitivo.A partir de entonces, la actriz fue internada en varias oportunidades. En agosto del año pasado, Perissé tuvo una fuerte recaída en su estado de salud y estuvo al borde de la muerte.Si bien se recuperó del estado crítico en el que se encontraba, en esa ocasión la actriz de 68 años había bajado radicalmente de peso (llegó a pesar 45 kilos) y tenía dificultades para comer y beber por lo que su estado se fue complicado gradualmente.Matías Garcete Suárez, abogado de la artista, había contado detalles del calvario que vivió Perissé en los últimos años.“Camila hace dos años no tenía ningún problema de salud y hoy está pesando 46 kilos, está internada en un geriátrico en la zona de Mar del Plata. Esto parece ser que fue una mala praxis, desde el punto de vista técnico hubo un mal diagnóstico”, aseguró.“A ella se la diagnostica con una fibromialgia y se la médica por casi dos años con un medicamento muy fuerte que se llama Pregabalina 300. Lo que ocurrió con esto es que le fue causando mucho daño en la psiquis y se fueron generando trastornos en la salud física”, detalló el abogado sobre el deterioro en la salud de Perissé.