Rodrigo de Paul confirmó su separación y crecen los rumores con Tini Stoessel

Luego de varios meses de fuertes rumores al respecto, Rodrigo de Paul (27) confirmó su separación de Camila Homs (25), su novia de la adolescencia y madre de sus dos hijos, Francesca (3) y Bautista (7 meses).En detalle, el futbolista se lo dijo a Joaquín el Pollo Álvarez (38), quien este jueves lo contó en Nosotros a la mañana.Todo comenzó cuando el conductor hablaba con sus compañeros de trabajo de la Selección Argentina de Fútbol y Carlos Monti (64) le preguntó: "Hablando de De Paul, ¿está separado, no? ¿o metí la pata? Porque vi un posteo de Camila..."."Yo la vez que le pregunté a Rodri, que es amigo, me había dicho que sí, pero si querés le vuelvo a preguntar, le escribo ahora...", le contestó el Pollo mientras le enviaba un mensaje de texto al mediocampista del Club Atlético de Madrid, que dirige el Cholo Simeone (51)."Me respondió de Paul... no sé si está mirando el programa o no... me dijo: 'sí amigo, estoy separado hace meses, nos queremos mucho, hay mucho cariño, pero sí...'", expresó Álvarez tras regresar de un corte publicitario y recibir la respuesta de Rodrigo.Los rumores de crisis entre el deportista y su ahora ex mujer comenzaron el año pasado, cuando él se vio envuelto en el denominado Wandagate como uno de los jugadores del Seleccionado Argentino que habría intercambiado mensajes privados con Eugenia la China Suárez (29).Luego de eso, el futbolista fue vinculado sentimentalmente a Tini Stoessel (24), quien desde que se separó de Sebastián Yatrá (27) no ha vuelto a oficializar ningún romance. De hecho, días atrás, a él se le escapó un "like" en una sugerente imagen de la joven cantante."Ellos se siguen en las redes porque dicen que son amigos y tal vez a él le apareció el posteo y se le escapó el like... Le dio 'me gusta' y después lo borró para no ser noticia. Fue tarde porque yo lo vi y ahora ya no está más", aseguró al aire de Mañanísima, la panelista Estefanía Berardi.Si bien Rodrigo prefirió no brindar ninguna declaración al respecto, lo cierto es que, en las últimas semanas, Camila, quien está viviendo con sus hijos en Buenos Aires, dejó de seguir a la cantante en sus redes. ¿Será que es verdad lo del romance? En tanto, sí sigue a De Paul, y hasta al mismísimo Yatrá.Vale aclarar que Rodrigo y Camila comenzaron a salir hace más de 12 años, cuando él todavía no había debutado en la primera de Racing. Y desde entonces, consolidaron su amor paso a paso: primero con un noviazgo sólido aunque a la distancia, y luego juntos, en Valencia, cuando a él lo vendieron al homónimo equipo español y emigraron al Viejo Continente.Entonces, ella dejó de lado su carrera como modelo en Argentina para acompañar a su pareja en el exterior. Después volvieron al país por su regreso a Racing y al año siguiente volaron a Italia, donde vivieron 5 años y se casaron. Allí nació Francesca. En tanto, Bautista llegó a este mundo el 15 de julio del año pasado, apenas cinco días después de que su papá levantara la Copa América."Llegaste al mundo para duplicar el amor que ya sentimos junto a tu hermanita... Bienvenido amor de nuestras vidas. Gracias Dios por tanto. Gracias mi vida Rodri De Paul por sostenerme y darme fuerzas para aguantar cuando pensé que no podía más... ¡¡Te amo con toda mi alma!!", fueron las palabras elegidas por la también influencer para hablar del nacimiento de su hijo en sus redes. Fuente: (Clarín)