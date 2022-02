L-Gante atribuyó la denuncia en su contra "a gente que quiere lucrar" con él

Luego de que la Policía Bonaerense le allanara dos propiedades, una en un country y la otra en General Rodríguez, a raíz de las denuncias por amenazas con arma de fuego, el cantante Elías Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, señaló hoy que quienes iniciaron esta causa en su contra "quieren lucrar" con él."Nos están queriendo hacer un juego. Mi vida sigue y no me voy a enfocar en la gilada, no me van a desviar mi forma de ser", aseguró el músico en diálogo con la prensa en la puerta del barrio privado donde vive.Asimismo, agregó: "Hay gente que los está impulsando porque quizás son oposiciones mías o de alguien más grande".Sobre los allanamientos que le hicieron bromeó con que la Policía lo hizo "levantar temprano" porque le tocaron el timbre a las 9:00 de la mañana en la vivienda del country, al tiempo que añadió que "en la casa del barrio" el procedimiento fue mucho más violento: "Me rompieron la puerta, era como el Chapo Guzmán".Por último, precisó que "vive a dos casas" del joven que impulsó la denuncia, pero que "es un pibe que anda en otra" y con el cuál no tiene trato.Además, subrayó que el arma encontrada por los efectivos en los allanamientos "es de juguete".