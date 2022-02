De custodio de Ricardo Fort a periodista deportivo: la historia de Tito Speranza

Tito Speranza saltó a la fama cuando era uno de los custodios de Ricardo Fort. Velaba por su seguridad cuando tenía que cumplir con sus obligaciones en ShowMatch y Marcelo Tinelli aprovechó su seriedad para crearle un personaje que meses después le valió la incorporación al Bailando 2011.Para ese entonces ya no trabajaba con el dueño de la popular fábrica de chocolates, pero se había ganado el cariño de la gente que lo ayudó a llegar a la final. Aunque no pudo ganarles a Noelia Pompa y Hernán Piquín, su carrera mediática recién comenzaba. Durante ese verano se sumó a la obra Despedida de soltero en Villa Carlos Paz, con Peter Alfonso, Paula Chaves y Nazarena Vélez.El tiempo pasó y en diálogo con TN Show, Héctor recuerda esa etapa como muy gratificante. “En la TV me veían serio por el tipo de trabajo que estaba haciendo. No estaba jugando, no era un show. Además me daban vergüenza las cámaras. La propuesta del Bailando surgió después de irme de la custodia de Fort. En enero de 2011 me crucé a Fede Hoppe en Mar del Plata y me dijo que iban a llamarme. Me insistieron hasta que accedí. Varias veces me pregunté por qué seguía ligado a los medios si yo no me había preparado para eso. Me lo tomé como un laburo, un desafío personal. La frutilla del postre fue que podía ayudar a alguien. En ese caso fue un club de básquet de Misiones que necesitaba techar una cancha. No me arrepiento, volvería a hacerlo, pero no es que me estoy postulando. Si llega la propuesta, me sentaría a analizarla”, sostuvo.¿Y cómo fue que llegó a Ricky Fort? Tito nos cuenta que todo se dio gracias a su esposa, Marcela Villagra, que conocía al mediático y su círculo íntimo desde hace tiempo: “Yo ya había trabajado en eventos con cantantes y casamientos, todo en la parte de seguridad. Un día había que reemplazar a uno de los chicos de la custodia y me llamaron. Quedé fijo porque los jefes decían que yo entendía cómo había que manejarse. Al final un favor terminó siendo un trabajo formal”.Mucho antes de ese oficio, Speranza se dedicó a otras cosas. Aunque su pasión siempre fue el deporte y era un gran jugador de básquet, se la rebuscó en una distribuidora repartiendo filtros. También estuvo en una empresa de los Estados Unidos y daba clases de gimnasia y entrenaba.Con el correr de los años todo se fue transformando. Lo convocaron para ser parte del exitoso programa Combate y se puso a estudiar periodismo deportivo. En diciembre del 2020, después de un año difícil por la pandemia, anunció en sus redes que se había recibido.La cuarentena también lo obligó a reinventarse, ya que comenzó a dar clases de gimnasia por videollamada, aunque ahora también sumó las presenciales. Como si fuera poco, los sábados se desempeña como columnista de deportes en un programa de Radio Continental.Tito, que reconoce haber tenido una hermosa infancia donde predominaron la actividad física y los paseos en bicicleta por la cuadra de su casa, explica que ir a la facultad lo ayudó muchísimo. “Empecé a estudiar porque quería sumarle algo a mi vida que esté relacionado con el deporte. Además pretendía sacarme la timidez y aprender cómo era la ‘cocina’ y hacer un programa desde cero. Fue algo tremendamente positivo, me abrió mucho la cabeza. Me hice amigo de mis compañeros pese a la diferencia de edad. Lo que no me gustaba era que los profesores me pusieran de ejemplo, no soy ejemplo de nada. Soy una persona más que decidió estudiar a los 40 y pico”, comentó.Ahora, a los 48, sabe que quiere seguir por ese camino y tiene muchos proyectos en mente, pero prefiere ir paso a paso para no llevarse otra sorpresa como cuando llegó el coronavirus, que le cambió la vida a todo el mundo de un momento a otro.