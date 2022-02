El impactante patrimonio del “Pocho” Lavezzi y sus inversiones

A fines de 2019, Ezequiel "Pocho" Lavezzi anunció su retiro del fútbol. En aquel entonces tenía 34 años y varias ofertas en China, Europa y América para seguir con su carrera. Sin embargo, dejó de jugar porque se le "habían ido las ganas". Fue así como culminó su etapa profesional en el Hebei China Fortune, equipo para el que jugó entre 2016 y 2018. Además, compartió plantel con Javier Mascherano.Lavezzi formó parte de la Selección de Fútbol de Argentina entre 2007 y 2016. En el Mundial de Brasil 2014 fue descrito como el "sex symbol" del equipo que condujo Alejandro Sabella. El santafesino amasó una fortuna de 150 millones de dólares en su paso por el fútbol chino y supo cómo invertirla.La suma de todo el dinero que ganó fue develada por Yanina Screpante, su ex pareja con la que mantuvo un litigio legal en el que ella le reclamaba una suma de 15 millones de dólares, un 10 por ciento de lo que Lavezzi había ganado como futbolista y durante los ochos años que habían sido pareja.El ex jugador firmó contratos millonarios luego de su pase de San Lorenzo (Argentina) a los clubes europeos, primero el Nápoli (Italia) y después el París Saint Germain (Francia), y con su flamante desembarco en el continente asiático, cuando en 2016 se sumó al Hebei China Fortune.El PSG había comprado al jugador por la suma de 31 millones de euros y, además, un contrato de 5 millones de euros por año. El equipo chino lo había comprado al plantel francés por la suma de 43.500.000 millones de dólares, a esta cifra se le sumó todo lo que había ganado anteriormente. La mayor parte de todo el dinero fue invertido en propiedades.Desde que la pelea judicial entre Lavezzi y Screpante cobró relevancia mediática, en los últimos meses trascendió la cantidad de propiedades que el ex jugador tiene. En Buenos Aires es dueño de más de 10 casas, una de las que destaca está en el barrio Highland, el mismo donde vive Araceli González.También posee un penthouse en las Torres Horizons en Vicente López, el cual está "valuado en 2 millones de dólares, también en Avenida del Libertador, un piso de oficinas en Alrío y otro en la torre Wave del mismo barrio", señalaron desde Los Ángeles de la Mañana (LAM) en su momento.Además, contaron que posee otro piso en las exclusivas Torres Maüi de Rosario y en José Ignacio, Uruguay se encuentra una chacra en frente del mar, en su momento se la trataron de rematar, pero el conflicto fue solucionado.Como si fuera poco, también trascendió que hay departamentos en Brooklyn, Nueva York, París y Milán.Pero no solo es dueño de propiedades, sino que también "hay un yate de 2 millones de euros en Ibiza y autos de categoría importante en París, entre los que destacan una Ferrari y un Porsche".Hasta hace unas semanas se sabía que el departamento en Milán lo tenía alquilado por la suma de 1500 euros al mes. Mientras estuvo en pareja con Yanina Screpante, uno de los lugares elegidos para vacacionar era Ibiza, allí iban junto a amigos y usaban el yate, el cual fue comprado al ex jugador Fabio Cannavaro.En más de una oportunidad, Lavezzi fue visto yendo a los entrenamientos y de vacaciones en Punta del Este a bordo de autos de alta gama cotizados por más de 400 mil dólares, entre su colección hay una Ferrari, un Porsche, un Range Rover, entre otros.Según informaron desde Revista Gente, en la audiencia de conciliación se dio a conocer que el ex jugador llegó a ganar 30 mil millones de pesos en toda su carrera. Fuente: contexto Tucumán