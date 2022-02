Allanan dos casas del cantante L-Gante, en busca de armas de fuego

La policía realizaba hoy un allanamiento en dos propiedades de Elián Ángel Valenzuela, - conocido popularmente como L-Gante-, en búsqueda de armas de fuego, luego de las denuncias efectuada el sábado 5 contra el músico por amenazar de muerte a tres jóvenes y disparar al piso en la localidad bonaerense de General Rodríguez.Según confirmaron fuentes policiales a NA, la denuncia fue realizada por vecinos del cantante, quienes contaron a los efectivos que en medio de un conflicto del que no se brindaron mayores detalles, L-Gante sacó un arma de fuego y disparó.Cuando los uniformados llegaron al lugar tras la denuncia, las presuntas víctimas relataron lo sucedido, pero el músico ya no estaba allí.Rápidamente se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción Nº 9 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, a cargo de la fiscal Alejandra Rodríguez, quien dispuso realizar una investigación por el delito de "amenazas agravadas" y ordenó una serie de diligencias de rigor.Según pudo saber este medio, la fiscal consideró que había pruebas suficientes como para llevar a cabo un allanamiento porque la denuncia fue efectuada por terceros que dicen haber visto al joven de 21 años armado el día del escándalo.Asimismo, en las últimas horas se viralizó un video en el que se ve al cantante a las trompadas, en medio de una discusión callejera con sus vecinos.Días más tarde, el músico fue enyesado por una fractura en su brazo derecho, pero aseguró que fue como consecuencia de un accidente casero y que se cayó de una escalera en su casa en construcción.El pasado 21 de diciembre, L-Gante también fue denunciado por amenazas por Christian Manzanelli, el ex representante del youtuber Yao Cabrera, en un enfrentamiento ocurrido en la presentación de la pelea entre Cabrera y el ex boxeador Marcos "Chino" Maidana en el Hotel Hilton.En ese momento, el creador de la "cumbia 420", según la versión del manager, rompió una copa y lo intentó apuñalar después de consultarle sobre la posibilidad de una colaboración con otra de las artistas que él representa.