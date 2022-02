A puro folklore se vive la noche de

Shows musicales

Se vive la quinta noche de las nueve jornadas de la 37° Fiesta Nacional de la Artesanía en Colon. Un total de 44 propuestas artísticas, más de centenar de artistas sobre dos escenarios componen la grilla. Este miércoles es la noche de “Entre Ríos” con destacados artistas de toda la región.transmite con móviles en vivo desde el Predio del Parque Quirós, en el marco de, que tiene como objetivo, difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos.La Banda de Música de la Policía de Entre Ríos inició su presentación minutos después de las 22. El grupo deleitó con su música a todos los presentes, quienes los ovacionaron desde el predio.Agustina Arias cantante, en plena interpretación de la canción “Aleluya” tomó el micrófono y dijo: “por los que ya no están, por los que están gracias a Dios, a la Virgen, y por ustedes (al público), por el acompañamiento y el cariño, aleluya”.Se realiza el 16º Encuentro Nacional de Artesanos Tallistas donde los escultores y tallistas, de distintos puntos del país, deberán realizar su obra respetando un boceto enviado previamente y bajo un estricto reglamento.Elonce, dialogó con algunos escultores que brindaron detalles de las obras que realizan. La consigna de este año era “animales del litoral”.contó que participa hace siete años del evento. “Después de dos años, volvimos para disfrutar de la noche”. Hace tres días que están trabajando y la técnica que utilizan es “talla directa con motosierra”, contó.Participar de este evento “es un gesto de lealtad”, se sinceró. Seguidamente agregó: “yo le debo todo a Colon. Mi oficio y mis primeras alegrías, las tuve acá”., contó que desde el 2000 que se dedica a este oficio. “Esta fiesta es muy especial porque las primeras esculturas que hice en competencia, las hice en Colón”.En ese sentido, aclaró que “no me doy cuenta que es una competencia, porque somos todos amigos. Además, conocemos a las personas nuevas que participan”.En esta edición, las provincias de Salta, Catamarca y Mendoza participan por primera vez de dicho evento. Entre los escultores, se encuentran Claudio Loker (Colón, Entre Ríos), Abel Cruz (Salta), Yohana Pedroso (Oberá, Misiones), José Pérez (El Talar, Jujuy), Ricardo Vivas (General Pico, La Pampa), Hebe Ordoqui (Carlos Casares, Buenos Aires), Ricardo Gudiño (Guaymallén, Mendoza), Ricardo Álvarez (Monteros, Tucumán), Héctor Zimmer (Miraflores, Chaco) y Gabriela Nievas (Recreo, Catamarca).La novedad es que este miércoles la entrada es libre y gratuita. Las personas se acercan al predio con tus sillones o reposeras, para disfrutar una noche de puro folklore.Las cámaras derecorre el predio para dialogar con los presentes. Grandes y chicos, turistas y vecinos de la ciudad, brindaron sus testimonios sobre las expectativas de la fiesta., estuvo presente en la Fiesta de la Artesania y dialogó con“Es un gusto estar en una de las fiestas más populares del país, en una de las ciudades más linda de la Argentina. Estamos disfrutando con la gente de este acontecimiento”, destacó.Según mencionó, estas fiestas “atrae al turismo, porque Entre Ríos tiene mucho potencial y mucho para mostrar”. Seguidamente agregó: “falta organizar el turismo e implementar políticas de inversión, para poder aprovechar todo lo que nuestra provincia tiene para exhibir, al igual que nuestro país”.El legislador, comentó que es una oportunidad “para dialogar con los entrerrianos y turistas de distintos puntos del país. Estoy muy agradecido por el cariño con el que me reciben”."Los Auténticos Decadentes".La Beriso.Miguel Mateos y los Jóvenes Pordioseros.Gran cierre con Ráfaga y Los Palmae