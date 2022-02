Actrices Argentinas marchará en repudio a la anulación del juicio contra Darthés

El colectivo Actrices Argentinas convocó para mañana a una marcha ante el Consulado de Brasil en Buenos Aires para repudiar al fallo de la justicia de ese país de anular el juicio que inició Thelma Fardin contra el actor Juan Darthés, al que acusa de haberla violado."Desde Actrices Argentinas repudiamos la orden del tribunal que frena el juicio contra Darthés. Concentramos el jueves 10 de febrero a las 12 en el Consulado de Brasil, ubicado en Carlos Pellegrini 1363", empieza el comunicado que difundieron en los medios de comunicación y las redes sociales.Y continúa: "El 7 de febrero, el Tribunal Regional Federal de San Pablo hizo lugar a un recurso presentado por la defensa de Juan Darthés y ordenó frenar el juicio que venía desarrollándose en la Justicia Federal. El proceso se había iniciado el 30 de noviembre de 2021 y que había contado con cuatro jornadas de declaraciones de testigos claves. Esta decisión vuelve a fojas 0 el proceso judicial, sin desarrollar los fundamentos y quitándole reconocimiento a la víctima, ya que sus abogados no pueden acceder al fallo completo".Además, en el comunicado se señala que el proceso de audiencias se estaba desarrollando "en forma correcta" y que la competencia del juicio había sido resuelta favorablemente por el juez en primera instancia en un fallo de más de 15 páginas."Con el juicio oral en la etapa final, este es un mensaje de impunidad, de revictimización y violencia. No lo vamos a dejar pasar. Llamamos a todas las organizaciones, medios de prensa del movimiento de mujeres y diversidades y de la sociedad toda a concentrarnos en el día de mañana en el consulado de Brasil. Justicia para Thelma y para todas las víctimas de abuso. Basta de impunidad. No queremos más justicia patriarcal. Por Thelma y por todas", concluye el mensaje.El martes pasado, Fardin dio a conocer la resolución de la Justicia brasileña con un video que publicó en sus redes sociales."Un tribunal de Brasil decidió volver a cero porque no hay jurisdicción. Es injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos. El mensaje hoy es la impunidad porque viajé a Nicaragua, ahí dijeron que había que juzgarlo. Como este tipo se fue prófugo a Brasil, donde dijeron que tenían jurisdicción para juzgarlo", planteó la actriz.El juicio iniciado contra Darthés comenzó el 30 de noviembre pasado en los tribunales de Brasil.