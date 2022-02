Nicole Neumann se refirió a los rumores de embarazo: “El destino dirá”

Nicole Neumann viajó a Europa en compañía de su novio, Manu Urcera. La blonda acomodó sus pertenencias con delicadeza, cargó sus valijas y persiguió al piloto a España, donde ejecutó una pretemporada de primer nivel en Valencia para este año de competencia en el automovilismo. No obstante, los tortolitos prolongaron su viaje para visitar Madrid.Justamente en la capital del país ibérico, Nikita encendió la mecha de una bomba, de una verdadera noticia explosiva que sacudió todo y desperdigó secuelas por todas las direcciones. La modelo acudió a un mensaje encriptado en su Instagram sobre una novedad impresionante.Resulta que Neumann agradeció el canje esplendoroso que le brindó una cadena hotelera de envergadura con un posteo. Así, la famosa resaltó las beldades de ese servicio y en el cierre del texto en su perfil digital soltó una frase que encendió las alarmas.“En un punto ‘clave’ de la ciudad, cerca de todo para disfrutar Madrid a pleno!!!! Volveremos y seremos 5 (o 6?) jajaja”, escribió la bella celebridad. Esos términos abrieron las especulaciones a varios escenarios, por un lado que los días de relax con Urcera trajeron como fruto un embarazo, mientras que otros consideraron que se refería al inicio de un tratamiento de fertilidad en España.montó guardia para encontrar a Nicole, tras aterrizar de su travesía al Viejo Continente y la encontró en las inmediaciones de Kuarzo. Con la felicidad en su rostro, la blonda soltó algunas concepciones y explicó toda la verdad de ese posteo misterioso.“¡Qué posteo que hiciste!”, le soltó el cronista. Así, Nikita apeló a la ironía al responder: “¿Qué pasó? El hotel tan lindo”. Ante la repregunta sobre si se trataba de un anuncio de embarazo, Neumann detalló: “Volveremos cinco con mis hijos, no se puede ni bromear”. Hasta que soltó un dato revelador: “De acá a un año uno nunca sabe. Anda a saber”.En cuanto a la consulta de si le inundan los deseos de ser madre, Nicole aseguró: “Si, siempre, ya lo dije, pero bueno”. Y sobre si con Manu nadan por las aguas de la búsqueda de un bebé, la modelo exclamó: “No, no. El destino dirá”.