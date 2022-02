Acusaron a Guillermina Valdés de excederse con el Photoshop y ella se defendió

Qué le pasó a Guillermina Valdés

Cansada de las críticas, Guillermina Valdés salió a defenderse en la red después de que la acusaran de hacerse Photoshop en el cuerpo y borrarse el ombligo.“Este es mi ombligo mini, que en la foto salió tapado. Explico esto porque me dijeron que uso Photoshop y me lo hice desaparecer. Y no es así", escribió Guillermina Valdés en un posteo publicado en su cuenta de Instagram al leer mensajes como "¿Y el ombligo? Tanto Photoshop que desapareció"."Mi querido ombligo se encuentra debajo de la telita gris. Sí, es pequeño, tenía una hernia luego de mi tercer embarazo, y al solucionarlo me lo dejaron muy peque) cierta gente fantasea que me lo borré en la foto. Y entreno 3 veces por semanas desde los 14, tengo 44, o sea, 30 años de disciplina. Siempre buscando un modelo de salud, no estético (ciertos comentarios aclarados)", afirmó en el post.La publicación cosechó más de 56 mil likes y decenas de comentarios, donde muchos le expresaron su apoyo ante las críticas. "La que te critica no tiene nada que hacer, estas divina!!! Mejor que a los 20 años", "Una de las argentinas más bellas", "No hay nada pero que la envidia, no pierdas tiempo en esos comentarios, sos una crack y hermosa", son algunos de los comentarios que pueden verse.Luego, Guillermina profundizó sobre el tema a través de sus historias de Instagram: “Yo no soy de hablar a cámara porque no me divierte dar explicaciones, pero este es un tema importante para las mujeres. En uno de mis embarazos, uno de mis hijos era muy grandes y tuve una hernia en el ombligo, con lo cual con el tiempo me tuve que operar porque se me salió para afuera y me quedó una bola. Y cuando me hicieron el nuevo ombligo, quedó chiquitito. Me gustaba más el de antes. Pero es eso. Lo digo porque me preguntan siempre”."Es eso. A veces te ponen 'qué se hizo en el ombligo', 'dónde está', que es chiquito… es eso. Tenía una hernia y me lo hicieron chiquito”, aclaró Guillermina.Además, respondió a los cuestionamientos sobre su cuerpo. “Y ya que estamos con las aclaraciones, también puedo decir que tengo 44 años y que desde los 14 entreno entre tres y cuatro veces por semana. Me rompo el lomo en el gimnasio hace treinta años y busco un modelo de salud entrenando y comiendo de forma equilibrada. Siempre busco un modelo de salud y no parámetros estéticos”, concluyó Guillermina Valdes de forma contundente.