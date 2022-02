Fotos de las vacaciones románticas de Emilia Mernes y Duki en Italia

Duki y Emilia Mernes confirmaron que estaban saliendo a fines del año pasado. A pesar de los múltiples rumores que había detrás de la pareja, fueron ellos mismos los que revelaron su noviazgo a través de las redes sociales.Después de dar a conocer la noticia, decidieron dejar de ocultarse y casi siempre comparten en sus historias de Instagram imágenes donde se los ve juntos. En está ocasión, se encuentran juntos en Italia descansando y recorriendo el país europeo.A pesar de que los primeros días la cantante tuvo que estar en cama por una intoxicación con comida, ambos se mostraron muy contentos y disfrutando. Entre todos los chistes y las bromas que le hace él a ella, se puso serio y le dijo: "Me mirás así de nuevo y te pido casamiento". La cantante no se quedó atrás y le mostró la mano izquierda sin anillo, dispuesta a casarse con su novio.Los dos se llevan muy bien y siempre están acompañándose a los diferentes conciertos y eventos a los que tienen que asistir. Además de cantar juntos "Como si no importara", la canción que comenzó con los rumores de romance entre ellos.Todavía no se sabe cuándo regresan al país, pero los dos están llenos de proyectos laborales que tendrán que afrontar cuando lleguen. Fuente: (Diarioshow)