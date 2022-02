Polino contó cuánto ganan los panelistas en programa de “chimentos”

El conductor de Radio Mitre, Marcelo Polino, se caracteriza por su estilo frontal. Sin medias tintas, el periodista habla de frente con su audiencia, y dice las cosas “como son”. Por eso, se lo suele caracterizar como un cronista con “lengua filosa”. Lo que sucedió el fin de semana, en la última edición de su programa Polino Auténtico, no fue la excepción. Sincero, el animador explicó que estuvo cerca de formar parte de un programa de TV, y de paso, reveló cuánto ganan los tan afamados panelistas. Al contrario de lo que muchos pudieran pensar, no todos los personajes que tienen pantalla ganan un salario alto.“Estuve charlando con un canal, que me ofreció trabajo, sobre los sueldos de los panelistas. Y, realmente, lo que gana una panelista, si le descontamos los gastos que tiene más el pago de un estacionamiento, queda debiendo plata”, sentenció el periodista, que recientemente se despidió del ciclo Flor de equipo (Telefe).Luego, se refirió al caso de los columnistas que son invitados ocasionalmente, cuya situación financiera sería todavía más precaria y comparó la situación de dichos panelistas con el rol de algunas participaciones actorales. “Algunos programas le pagan a ciertos panelistas por actores, como si fuera un bolo, que creo que son tres mil setecientos pesos”, precisó.Asimismo, Marcelo puso en valor el trabajo que hacen los panelistas, por lo que consideró que su retribución está muy por debajo de lo que deberían percibir: “Son los que más laburan, porque son los que llevan la información, quienes tienen que remar al conductor. Están muy empobrecidos, porque bueno, no escapa a lo que es la realidad del país”. En tanto, aclaró que comunicaba dicha información “para desmitificar” la idea instalada de que “todo el que trabaja en la tele gana una fortuna”.En un análisis más extendido acerca de la actualidad de la industria televisiva, Polino, hombre de gran trayectoria en el medio, se mostró muy pesimista. “Está complicado el negocio de la tele. Hay menos encendido, menos publicidad y, esto hace que los sueldos sean más bajos”, concluyó.El periodista había comunicado a mediados de enero que dejaba el programa que conduce Florencia Peña en Telefe, y dio los motivos de su partida del ciclo al aire. “Tengo un compromiso en otro país (en Chile), por eso dejo el programa y me voy. Yo me voy contento”, aclaró.Por último, hizo una sinopsis sobre su paso por el programa. “Tuve un año y pico re lindo, hemos compartido cosas buenas y también complicadas por la pandemia, o cosas familiares, y siempre estuvimos para bancarnos. No tengo más que palabras de agradecimiento para todo el grupo y todo el canal. Los últimos días que pasé Covid estuvieron todos presentes, me sentí muy acompañado, así que feliz de este Flor de equipo”. En tanto, admitió que el hecho de que el programa rinda bien lo deja tranquilo. “Como yo soy exitista, haber estado en el programa más visto durante todo este tiempo... Me voy allá arriba, mi amor”. Fuente: (LaNación)