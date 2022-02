Celeste Cid reflexionó tras las muertes por el consumo de cocaína envenenada

A principio de febrero, el país se sumió en una ola de preocupación cuando comenzaron a reportarse múltiples muertes e internaciones causadas por el consumo de cocaína adulterada. En medio de este conflicto, el cual puso al Ministerio de Seguridad en alerta, fueron muchas las figuras públicas que decidieron compartir su postura al respecto. Celeste Cid, quien vivió en primera persona la lucha contra la adicción, fue una de ellas.La actriz utilizó sus redes sociales para dar a conocer su opinión sobre el caso de la cocaína adulterada que provocó, hasta el momento, 24 muertos y 65 internación según confirmaron fuentes judiciales aA través de las historias de su perfil oficial de Instagram, Cid decidió enviar un sentido mensaje a sus más de 2 millones de seguidores.“Me da mucha tristeza este tema. Lo he pasado, hace muchos años ya quedó atrás, pero sé lo que es para uno y para la familia alrededor”, comenzó, en referencia a su adicción a las drogas que terminó en una internación en un centro terapéutico en 2009, seguida por una larga estadía en un neuropsiquiátrico, hechos que la mantuvieron como protagonista de los titulares de los medios durante varios años.“Por lo general no hay herramientas accesibles y hasta lograr ver la enfermedad como tal, hay vergüenza, miedo y desinformación”, agregó, para destacar que en la sociedad aún existe un gran estigma en torno a este tipo de enfermedades y que eso desemboca en la inaccesibilidad a los recursos y herramientas necesarias para poder tratarse.Y especificó: “Este tema nos lo debemos como sociedad, y una revisión de la Ley de Salud Mental que atienda especificidades”. Para finalizar el texto que escribió encima de una foto sacada a la pantalla del televisor, en donde se podía ver la noticia de la cocaína envenenada, destacó: “Siempre es veneno”.Esta no es la primera ocasión en la que Celeste Cid habla sin tapujos sobre sus problemas de salud y la culminación de los mismos una década atrás. La actriz decidió utilizar su amplia plataforma como figura pública para dar un mensaje de esperanza y, también, para concientizar sobre el peligro de ciertas prácticas. Cuando el 2021 recién comenzaba, la protagonista de Las Estrellas abrió en sus redes un espacio para que sus fans pudiesen hacerle preguntas. Entre las mismas, se destacó alguien que quería saber cómo luchar contra las adicciones.“Hablar. Pedir ayuda. La palabra adicción significa ‘sin dicción’. Se deja de nombrar, se encapsula algo en un lugar muy inconsciente”, expresó. Y luego agregó: “Por eso, cuando uno está enfermo, cuesta mucho darse cuenta de que lo está. Ahora... cuando lo lográs ver no hay forma de volver atrás”.A continuación, volvió a remarcar que lo esencial poder pedir ayuda y que, a partir de ahí, todo puede mejorar. “El primer paso es darse cuenta de que se está atravesando una enfermedad. El segundo es buscar ayuda. El resto luego se acomoda”, manifestó a modo de cierre.