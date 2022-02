Ex GH vive una pesadilla tras una cirugía estética: “Nadie puede arreglarlo”

Marian Farjat sorprendió a su más de un millón de seguidores de Instagram al contar el drama que transita por la cirugía estética que se realizó en su nariz en 2017, tras su paso por la casa de Gran Hermano.La exnovia de Brian Lanzelotta no pudo ocultar su angustia por los resultados de una supuesta mala praxis médica que se dio tras una rinoplastía que se realizó y que, según ella, con el paso del tiempo le ocasionó problemas respiratorios que arrastra hasta hoy en día.Indignada, Farjat enumeró las diversas complicaciones físicas que se acrecentaron con el correr de los años y las cuales sufre a diario: “No podía respirar bien, parecía que tenía asma y yo no tengo. Llamé al médico, del que por ahora no voy a decir el nombre. Le conté lo que me pasaba, pero se me rió en la cara. Me dijo que no tenía nada sin siquiera revisarme, me dijo que no me la tocara más”.Y contó las consecuencias que acarrea desde la operación: “No puedo dormir, no puedo respirar, no puedo cantar. Me hice estudios de todo tipo en pulmones, bronquios, tengo todo perfecto. El tema fue la cirugía, no soy médica, pero ahora estoy investigando y me entero de materiales y cosas que el organismo rechazó porque no deberían estar ahí".Debido a la aparente mala praxis, Marian consultó con nuevos especialistas, aunque un poco decepcionada reveló que se está quedando sin esperanzas de poder solucionarlo porque le dicen que no hay nada que hacer al respecto."Sampietro, que es mi cirujano ahora, intentó arreglar lo que me hicieron, pero no pudo. Nadie puede, ya vi a millones de especialistas y hace seis años que vivo una pesadilla”, agregó.En tanto, Farjat reconoció que podría llevar a la Justicia al médico que la operó, pero su preocupación es el daño de por vida o las secuelas que puedan quedarle: “Es cierto que puedo iniciar acciones legales, pero así y todo, ¿quién me arregla el daño hecho?”.Marian Farjat y el consejo de Silvina Luna que le podría haber evitado este mal momentoSilvina Luna, en 2010, se sometió a una cirugía estética con el polémico doctor Aníbal Lotocki, quien le hizo una liposucción y mezcló su grasa con metacrilato para inyectársela en los glúteos. Al tiempo, la modelo notó que su cuerpo no asimilaba el material que le había sido incorporado en la cirugía y comenzó a tener problemas de salud que fueron un calvario para la modelo durante muchos años.Fue tal el daño que le ocasionó, no sólo estético, sino en términos de salud, que Silvina terminó denunciando al cirujano en un juicio que aún continúa en proceso.Según contó Marian, tras someterse a esta cirugía de nariz en 2017 se encontró con la actriz, quien tras su pésima experiencia, le dio un sentido consejo sobre las cirugías estéticas. “Me dijo que nunca me opere porque te podían arruinar la vida, pero yo no le di bola. Era chica”, aseguró la joven, arrepentida por no haber escuchado a su colega.Farjat, de hecho, pasó por diversos cirujanos y se realizó diferentes retoques estéticos entre los que enumeró implantes mamarios, botox en la frente y colágeno en los labios. “Con las bubis me pasaba que había adelgazado como diez kilos, me sentía que no tenía forma. Un día me puse un corpiño y no me gustaba como me quedaba y me dije que me las iba a hacer. Muchas chicas me preguntan con quién me operé o cuánto me puse”, comentó.Y hasta, según su relato, llegó a volverse adicta al efecto de la anestesia que le colocaron en cada intervención quirúrgica: "Con todas las operaciones me volví adicta a la anestesia, que es adictiva. Hay que tener cuidado, es peligrosa. Pero hay una sensación de como que volás, soñaba cada cosa rarísima. Está bueno, pero hay que usarla para las cirugías”.