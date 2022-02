La entrerriana Emilia Mernes sufrió una intoxicación durante su viaje en Italia

Emilia Mernes se encuentra cumpliendo otro de sus sueños: viajó por primera vez a Italia, un lugar que siempre había deseado conocer. Su novio Duki es su compañero de aventuras y quién también la cuidó durante el desafortunado episodio de salud que le tocó vivir durante su estadía.“Renací como el Ave Fénix”, escribió en una historia en su Instagram y enseguida se encendieron las alertas de sus 4.3 millones de seguidores: ¿Qué le había pasado?. “Les paso a contar lo siguiente: el segundo día que llego a Italia, me intoxico. Ya era raro que venía todo muy bien”, aseguró.“Y sí, bueno, me intoxiqué con pasta, que es mi comida preferida”, relató al mismo tiempo que confirmó que ahora ya está mejor. La cantante contó que la pasó tan mal que hasta le subió la temperatura: “Imagínense lo intoxicada que estaba que hice fiebre. Pero bueno, ya estoy, ya está. Ahora, a seguir disfrutando del viaje”.Sin miedo ni asco al causante de su malestar general, afirmó: “Era mi sueño venir a Italia y estoy esperando recuperarme para volver a comer pasta”.Mientras tanto, Duki se muestra cada día más enamorado: la filmó mientras fueron a cenar, después de su intoxicación. “¡Nah, me vuelvo loco! Me mirás así de nuevo y te pido casamiento, loquita”, le dijo mientras ella con su mirada le aseguraba que ese amor es correspondido.