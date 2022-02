“Quieren bajarnos”: desde la cama, L-Gante desmintió su supuesta detención

La versión de la detención de L-Gante fue rápidamente desmentida

Este sábado, bien temprano, trascendió la polémica versión de que Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, había sido detenido por portación de armas y amenazas. Horas después, el cantante de cumbia desmintió estas versiones a través de sus redes sociales."Recién me levanto", comenzó diciendo en uno de los tres videos que publicó en sus historias de Instagram y en las que se lo ve al músico mirando la tele desde su cama y enterándose de la noticia que estaban dando en Crónica TV, canal desde donde salió la información errónea.A lo que se refirió L-Gante es al espectáculo gratuito que hará en Tecnópolis el domingo 13 de febrero. El viernes por la tarde, había promocionado el show y había dicho entre otras cosas en su posteo: "Será sin costo para el Estado, sin bandera política. Soy yo que quiero regalar un show para mi país”.“Esto lo hacemos para estar en contacto con jóvenes como yo. Los esperamos a todos y todas el domingo a las 20″, expresó el cantante en su cuenta de Instagram.El anuncio fue realizado luego de que el precursor de la "cumbia 420" fuera noticia por la supuesta cancelación de un show en Las Heras debido a los pedidos extravagantes que hizo.Entre las solicitudes más excéntricas que realizó el cantante fue la de viajar en un avión privado. Según manifestaron los organizadores, la lista de pedidos era muy grande y los costos iban a superar lo que se iba a recaudar por su presencia por lo que cancelaron su presentación.Según lo que había publicadoel músico había sido partícipe de un confuso episodio en la madrugada de este sábado. Y narraron que el cantante se había dirigido a una plaza en General Rodríguez en donde se había topado con un grupo de jóvenes a quienes había amenazado con armas de fuego.Incluso, llegó a trascender que el cantante popular había quedado detenido y no iba a salir hasta que se esclareciera el hecho. Lo cierto es que el músico se mofó de estas versiones y desde la comodidad de su hogar, en el que vive con su novia Tamara Báez, indicó que es una persecución mediática contra su persona para desestabilizarlo.En marzo de 2021, el cantante de "Malianteo 420" había sido demorado por la policía de la provincia de San Juan en otro confuso episodio en el que fue acusado de hacer "disturbios en la vía pública".En su momento, el artista también había desmentido las versiones de lo que había trascendido en los medios en aquella ocasión: "Salí a dar un giro afuera del hotel había unos fans y dije me voy a sacar un par de fotos. Fuimos a dar una vuelta en un BMW y como que los policías me tenían medio visto. Ocho patrulleros, nos hicieron bajar a todos, me hicieron problemas por boludeces que nada que ver y arrancamos para la comisaría".Y detalló: "Supuestamente me levantaron por no tener barbijo y el DNI encima. Nada que ver. Re en falta los policías".