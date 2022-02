¿Se vuelve al viejo amor?: Jimena Barón estaría vacacionando con un ex

De regreso a la Argentina, Jimena Barón parece haberse reencontrado con ni más ni menos que con. El hombre en cuestión no es otro que Matías Palleiro, con quien la cantante había empezado a blanquear su romance a finales del año pasado. Pero, dadas las manifestaciones públicas que hizo en alusión a su soledad y la falta de un amor, todo indicaba que la relación se había terminado con el comienzo del 2022. Sin embargo, por estos días ambos comenzaron a dar indicios de que la historia sigue en pie.Para empezar, Jimena posteó una serie de fotos en una playa en las que ya no aparece su hijo. Pero en una de ellas se pueden ver las piernas de un caballero que está a su lado mientras ella toma sol. En otra, en tanto, se puede ver al hombre caminado de espaldas por un sendero. Y en otra de las tantas postales, se puede apreciar el mismo atardecer tomado desde un acantilado que, casualmente, publicó Palleiro desde sus stories. El muchacho, además, subió una foto suya posando frente al mar en la que puso como ubicación “Chapadmadal”.Jimena y Matías habían compartido una escapadita romántica en el mes de noviembre, cuando ella se ausentó por unos días del programa conducido por Marcelo Tinelli y dio las explicaciones del caso. “La pasé muy bien, unos días muy necesarios. Lo que más hice fue descansar, cualquier mamá que está todo el día con su hijo me entiende, porque saben que los chicos están siempre: ‘Mamá esto, mamá lo otro’. Así que fue todo muy lindo, dormí la siesta, cosa que no sucede nunca”, dijo en un comienzo. Y, al ser consultada sobre si Palleiro había sido su compañero de viaje, Barón asintió: “Bien acompañada, marcha todo muy bien”.