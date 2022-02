Las primeras imágenes de Yao Cabrera tras su accidente: “Un guerrero”

Tras haber estado internado e inconsciente unas horas luego de caer de un tercer piso, Yao Cabrera volvió a aparecer en las redes sociales a través de imágenes que publicaron cercanos a él y que el youtuber decidió compartir en su cuenta de Instagram, en la cual es seguido por más de 9 millones de personas. De manera indirecta, entonces, se lo pudo ver después del accidente.Primero fue su amigo Kevin Macri el que compartió una Instagram Story en la que se mofa del estado de Yao: “Bueno, con el lisiado”, dice Macri con dudoso sentido del humor. De fondo se lo ve a Cabrera con un vendaje en la cabeza, una faja en la cintura y haciendo un esfuerzo por desplazarse en una silla de ruedas.“Dale, pajero, ayudame”, le pidió Yao a Kevin. Pero este seguía con las bromas: “¿Así le querés pelear al Chino Maidana, amigo?”, dijo en referencia a la pelea de exhibición pautada para el próximo 5 de marzo en Dubai. “¡Dejá de grabar!”, insistió el youtuber. Y su amigo cerró el video con la frase: “No podés pelear así, bro”.Un rato más tarde fue su abogado Alejandro Cipolla quien también compartió las primeras imágenes de Yao tras el accidente. En su caso, una captura de una videollamada con su cliente, en el que se lo ve en silla y conversando, pero el video no tiene audio y no se entiende de qué va la conversación. “Un guerrero”, resumió el letrado como epígrafe. En la story siguiente alguien le preguntó de qué estaban hablando y su respuesta fue: “Secreto profesional”.También el periodista Juan Etchegoyen publicó una foto de Yao: “Exclusivo, así está Yao Cabrera después del accidente que lo dejó al borde de la muerte”, escribió sobre una imagen en la que se lo ve comiendo.Pese a que se trata de una figura muy activa en las redes y que se auto promociona de manera permanente cada uno de sus movimientos, llegando al nivel de tergiversarlos, durante la internación de Cabrera el gran protagonista fue el hermetismo: nunca se llegó a saber dónde estaba internado ni tampoco hubo partes médicos oficiales. Solo sus allegados se comunicaron a través de las redes. “Como es de público conocimiento, el estado de salud de Yao Cabrera es grave y está internado en estos momentos, aguardando por una mejoría. Los mantendremos informados de todo”, había dicho su amigo Kevin en Instagram pero horas más tarde dijo que en realidad su vida no corría peligro.“No nos dejaron entrar a verlo, por eso se dijo que él estaba muy grave, porque estaba inconsciente, entonces no teníamos un panorama de lo que realmente estaba pasando. No sabíamos si se había golpeado el cráneo, no sabíamos nada, hasta hoy a la mañana que recién nos dijeron que se había golpeado al caer arriba del brazo”, explicó y dijo que además de estudios y tomografías por el golpe en la cabeza y para determinar qué fue lo que lo hizo desvanecerse, los médicos le estaban tratando una fisura en la costilla.El pasado martes por la tarde, su abogado confirmó aque el youtuber ya había dejado el hospital, aunque continuaría en tratamiento. “Ya le dieron el alta, ambulatoria, en siete días hacen una nueva tomografía. Mientras, siete días de reposo y le darían el alta definitiva si la última tomografía sale bien”, dijo quien acaba de hablar con el mismo Yao y contó que se encontraba bien de ánimo.