Nahuel Pennisi fue papá por segunda vez: presentó a su hija Alma

El cantante, guitarrista y compositor, de 31 años, obtuvo en la noche del domingo el premio Consagración del 62do. Festival Nacional de Folclore de Cosquín en reconocimiento a su actuación del pasado martes que fue la de mayor convocatoria del tradicional encuentro.De este modo, hizo doblete en la temporada folclórica y festivalera de verano, ya que también venía de ser consagrado en la 56ta. edición de Jesús María.Sin embargo la mayor de las alegrías llegó este martes a la madrugada cuando apenas regresó a Buenos Aires nació su segunda hija, Alma.“Hoy es un día muy especial para mí. La verdad es que en este mes me pasaron tantas cosas que no puedo creer (...) Y hoy, lo más importante, llegué de Cosquín y nació mi hija Alma. Me estuvo esperando. Estoy muy emocionado y agradecido. Viva la música y la familia”, dijo Pennisi en un video que compartió en Instagram.Mientras que en otras imágenes se lo pueden ver cargando y hablándole a la recién nacida: “Hola Almita mi vida, estás en este mundo mi amor, con papá”.