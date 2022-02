La respuesta de Nazarena Vélez sobre las relaciones después de los 40

Las redes sociales se convirtieron en un gran medio para que los famosos puedan hablar e interactuar con sus miles y miles de seguidores repartidos por distintas partes del país o del mundo.



Y una mediática, sumamente conocida en el mundo del espectáculo, que sabe aprovechar este recurso es Nazarena Vélez, quien también se sumó a la red social Tik Tok para charlar con más gente en el mundo digital.



En este contexto, la productora teatral y ex vedette se dispuso a responder sin filtro preguntas de sus seguidores y ante la pícara consulta: “¿El sexo después de los 40 años es mejor?”, sorprendió a todos.



En ese momento, Nazarena Vélez se sinceró: “Me mata que me lo preguntes a mí, no tengo la más p. . . idea”.



Acto seguido, y con el histrionismo que la caracteriza, sugirió que le consulten a un especialista: “Preguntale a una sexóloga, a alguien que sepa”. Y sobre su caso particular, sentenció: “Yo, justamente yo, no soy una gran gar. . . dora de toda la vida, por qué lo sería después de los 40″.



Vale recordar que Nazarena Vélez no es la primera vez que habla de sexo en el último tiempo. Hace dos años, había ofrecido una entrevista en la que reveló varios detalles como, por ejemplo, ciertas fantasías sexuales que tiene en su mente.



Aunque, admitió al respecto: “Pero soy de las que piensan que las fantasías tienen que quedar en la cabeza de las personas. Me parece más excitante”, dando a entender que muchas nunca las vas a cumplir.

Fuente: La100radios