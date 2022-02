Gladys, “la bomba tucumana”, bajó 20 kilos pero algo la puso furiosa

En los últimos meses, Gladys, la bomba tucumana, se sometió a un entrenamiento fuerte en el gimnasio y mejoró sus hábitos alimenticios. De hecho, la cantante compartió en las redes sociales el paso a paso de esta transformación.Sin embargo, la intérprete de "La pollera amarilla" vivió un pésimo episodio cuando se enteró que la habían utilizado para promocionar productos para bajar de peso. A través de su cuenta oficial de Instagram, Gladys lamentó que usarán "su sacrificio" para fines comerciales ya que en ningún momento consumió ningún tipo de productos."De arranque ya empezamos mal. Mintieron y utilizaron mi nombre y mi imagen para decir que hicieron magia conmigo. No es cierto. Yo tengo arriba de mi cuerpo y mi mente un cambio increíble producto de cambios alimentarios, hago un gran sacrificio para sentirme bien", explicó."Trabajé por mi salud física porque quiero verme linda. Soy una artista y quiero verme bien por ustedes", finalizó La Bomba. Además, no dejó de aconsejar a sus seguidores de "no caer" en este tipo de estafas. Según lo difundido, la cantante ya inició acciones legales con los abogados César Carozza y Roberto Castillo."Más allá de desconocer la efectividad o no de dicho producto, lo único cierto es que se aprovechan maliciosamente del esfuerzo, sacrificio y disciplina de Gladys con la única y evidente intención de sacar una ventaja comercial", comunicaron sobre el caso.