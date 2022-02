Máximo Menem Bolocco: “Dicen que soy tan encantador como mi papá”

“Máximo Menem Bolocco habla sobre sus sueños e intereses, así como también de sus dolores más profundos y el tumor cerebral que se le descubrió? en 2018 y con el que vivió? un intenso tratamiento. Hoy esta? sano, feliz y su madre, Cecilia Bolocco, no puede ma?s de amor”, escribe la revista chilena Velvet en su cuenta de Instagram, donde compartieron la tapa de su edición protagonizada por el joven de 18 años.



Máximo Menem es hijo del expresidente argentino y la modelo chilena Cecilia Bolocco. Durante la entrevista con el medio extranjero, además de posar para las fotos, el joven realizó algunas duras confesiones familiares.



Sobre su relación con su padre, el joven confesó: “Nunca pude estar solo con él. Él tampoco hablaba mucho, estaba viejo. No tengo muchos recuerdos de él, porque tampoco lo conocí mucho. Es que además tenía que pasar por Zulemita, para llegar a hablar con él”, contó y siguió: “No lo conocí mucho, pero dicen que heredé lo encantador que dicen que soy. Me gustaría descubrir cómo fue mi papá y por qué fue tan encantador como dicen que era”.



“Me acuerdo haberme despertado y verlo sentado ahí. Me acuerdo de la imagen, pero no dimensioné nada más. Eso sí, sentí rabia de saber que había venido Zulemita, cuando ella siempre me había hecho la vida imposible. Verla llorar en televisión, eso me ofuscó”, contó Máximo sobre la vez que Carlos Menem viajó a verlo.



Tras haber superado un tumor cerebral, el joven confesó: “Jamás pensé que me iba a morir. Nunca, nunca, nunca, nunca. Yo siempre supe que iba a estar bien. Además, mi mamá estaba demasiado tranquila o así me lo hizo sentir. Mi mamá murió y nació de nuevo. Nos hicimos más cercanos que nunca y, según yo, ahora nos entendemos mucho mejor que antes”, precisó.