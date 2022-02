Flavio Mendoza se alzó con el Carlos de Oro por “Stravaganza, 10 años”

El coreógrafo y bailarín Flavio Mendoza, que se alzó con seis estatuillas y el Carlos de Oro por su obra "Stravaganza, 10 años"; la comedia "Una noche en el hotel", encabezada por Pedro Alfonso, que se llevó el Carlos de Plata; y Aníbal Pachano, quien recibió seis galardones y el reconocimiento a la "Consagración", fueron los grandes ganadores de los Premios Carlos que se entregaron ayer en los Jardines Municipales de Villa Carlos Paz.



"No sé si esto es un comienzo o un final", dijo Flavio Mendoza al recibir el cuarto Carlos de Oro de su carrera, en alusión a su anunciado retiro de los escenarios, aunque seguirá trabajando como director y productor.



"Nunca pensé llegar a este momento. Le pusimos todo, todo el amor posible. Y digo esto, con perdón de mis colegas, para mí es el mejor espectáculo de la historia del teatro argentino", agregó en relación a "Stravaganza, 10 años" que, además del oro, se llevó otras seis estatuillas en el regreso de los Premios Carlos en formato presencial luego de la entrega de 2020 que se había realizado a puertas cerradas por los protocolos de la pandemia.



El Carlos de Plata fue para "Una noche en el hotel", la comedia encabezada por Pedro Alfonso, que minutos antes se había alzado con el premio a la mejor comedia de la temporada, en tanto los galardones a mejor actor y actriz se lo llevaron Alejandro Müller ("Mi mujer se llama Mauricio") y Andrea Rincón (39 escalones).



Por su parte, Aníbal Pachano, cuyo espectáculo "Así…vuelvo", que presentó en un formato "a la gorra" por la falta de espectadores y tenía 14 nominaciones, se quedó con seis estatuillas y el coreógrafo se llevó el Premio Carlos a la Consagración.



El jurado de esta premiación estuvo integrado por Hugo Aragón (docente, bailarín y coreógrafo), Damián Grassi (actor), María Beni (vestuarista, maquilladora artística), Hugo Daniel Sosa (músico), Mauro Mondaca (actor, director), Fernando Barrera (músico, actor), María Laura Germanetto (asesora de imagen), Sonia Camps (periodista), Ivana Carrasco (productora artística) y José Luis Báez (profesor de danza).



El listado de los ganadores de la noche:







Mejor sonido:



-América Show





Mejor libro:



-Matías del Federico ("Bajo Terapia").





Mejor espectáculo infantil:



-"Generación Power"





Mejor humorista:



-Miguel Martin ("Más vivo que nunca, El Oficial Gordillo").





Mejor show musical:



-La Beriso





Mejor cantante femenina en espectáculo:



-Marcela Wonder ("Así. . . vuelvo").





Mejor cantante masculino en espectáculo:



-Nacho Pérez Cortes ("Así. . . vuelvo").





Mejor labor humorística en espectáculo:



-Zaúl Showman ("América Show")





Mejor escenografía:



-"Una noche en el Hotel"





Mejor escenografía virtual:



-"América Show"





Carlos 2022 especial del jurado:



-"Sex, viví tu experiencia"



-Omar Suárez y Denise Cerrone





Mejor conjunto vocal:



-Trío Vinales (Espacio Lvisa)







Mejor actuación masculina en reparto:



-Esteban Prol ("Cenamos en la cama").





Mejor actuación femenina en reparto:



-Belén Giménez ("Andate!... Amor mío").





Mejor humorístico musical:



-QV4 - Plan B





Mejor show humorístico:



-"Más vivo que nunca -El Oficial Gordillo"





Mejor iluminación



-"Stravaganza, 10 años".





Mejor vestuario



-"Así. . . Vuelvo"







Mejor cantante solista femenina:



-Natalia Pastorutti "Íntimo"





Mejor cantante solista masculino:



-Alberto Muñoz "Tributo a Facundo Cabral"





Carlos 2022 "Chango Juárez" al Espectáculo Cordobés



-"Los Can Can".





Mejor dirección de espectáculo



-Flavio Mendoza "Stravaganza, 10 años".





Mejor dirección teatral:



-Manuel González Gil ("39 Escalones").





Mejor atracción en espectáculo:



-Lautaro Russo ("Stravaganza, 10 años").







Mejor pareja de baile:



-Yanina Muzyka/Emanuel Casal ("Así…vuelvo").





Mejor cuerpo de baile:



-"Así. . . vuelvo".





Mejor ejecución musical en vivo:



-"Argo, un segundo"





Carlos 2022 "RAMÓN YARDA"



-Lucila Juárez





In memorian:



-Reconocimiento a la familia de Daniel Comba





Revelación de la temporada:



-Mariano Magnífico ("Así… vuelvo").







Mejor espectáculo de varieté:



-"La trasnoche del show"





Mejor bailarín



-Jonathan Lazarte ("SEX, viví tu experiencia").





Mejor bailarina



-Gisela Bernal ("Stravanganza, 10 años").





Carlos 2022 "Ana María Alfaro"



-Gladys Florimonte ("28 Rosas")





Mejor comedia:



-"Un noche en el Hotel".





Mejor comedia dramática:



-"Como Hermanos".







Mejor coreografía:



-"Stravaganza, 10 años".





Mejor actor:



-Alejandro Müller ("Mi mujer se llama Mauricio")





Mejor actriz:



-Andrea Rincón ("39 Escalones").





Carlos a la trayectoria:



-Germán Krauss.





Mejor producción:



-"Stravaganza, 10 años".





Carlos de plata:



-"Una noche en el hotel".





Carlos Consagración



-Aníbal Pachano





Carlos de la gente:



-"Más vivo que nunca - El oficial Gordillo"





Carlos de Oro:



-"Stravaganza, 10 años"