Afirman que el “youtuber” Yao Cabrera cayó de un tercer piso: estaría grave

Afirman que el “influencer” Yao Cabrera, se cayó de un tercer piso durante su estadía en Córdoba. Si bien por el momento no se sabe qué sucedió, trascendió que su estado de salud es delicado.

El accidente ocurrió el lunes por la tarde y fue trasladado de urgencia a una clínica local. De acuerdo con sus últimos posteos en las redes sociales, se estaba poniendo en forma de cara a la pelea en la que enfrentará a Marcos "el Chino" Maidana, el 5 de marzo en Las Vegas.



“Me dicen que está en grave estado. Hay preocupación por su estado de salud en estas horas. Se cayó de un tercer piso me dicen y está internado en una clínica cordobesa y está peleando por su vida”, contó un periodista especializado en Mitre Live.

Desde su círculo íntimo optaron por el silencio y no dieron más detalles acerca de su accidente doméstico, por lo cual se espera que en las próximas horas haya un comunicado oficial.