El topless de la China Suárez generó la reacción de su novio

Siempre activa en las redes sociales, la China Suárez subió una foto muy osada a Instagram y recibió cientos de “me gusta”. En la imagen se la puede ver muy sexy: en topless y mirando a la cámara. Entre los elogios que recibió la publicación se encontraba el de su novio español Armando Mena Navareño, que se limitó a comentar con el emoji de una rosa.Ya alejada del escándalo que protagonizó en 2021, la protagonista de Terapia Alternativa dio vuelta la página por completo. La semana pasada confirmó que está nuevamente en pareja y trascendió que está pensando en mudarse definitivamente a Madrid.En la capital de España no solo vive su novio, también hay una gran cantidad de ofertas laborales que le servirían para que su carrera dé un salto definitivo a nivel internacional.Pese a que la China Suárez y Armando Mena Navareño intentaron mantener su relación lejos de los medios, una vez que se filtraron fotos de ambos en una discoteca, ya no había nada que ocultar.Él fue el primero que le dedicó un afectivo posteo a su flamante pareja: una foto en la que se los puede ver abrazados.Luego de ese gesto, la ex Casi Ángeles también se mostró muy enamorada y compartió un video en el que registró un primer plano de su novio mientras manejaba un auto. Además, acompañó la historia de Instagram con el emoji de un corazón.Armando Mena Navareño es diseñador y tiene una empresa de motos que nació en 2014. Como lo demuestra en sus redes sociales bajo el usuario @armandounamoto, es fanático de estos vehículos y por eso decidió crear su compañía Bizarro Corp. Allí se encarga de construir a mano pequeñas motos para uso personal de forma autodidacta.En Instagram, suele publicar fotos de sus creaciones y se muestra muy contento con su trabajo. Fue este medio el que utilizó para blanquear su reciente romance con la argentina. Además había usado las historias de esa red social para mandarle una indirecta a la actriz cuando “se separaron”.¿Qué hizo? Mena Navareño publicó un video sin sonido donde adjuntó una gota de sangre y la bandera de Japón, en referencia a “sangrejaponesa”, como la China se hace llamar en Instagram. Una crisis que habría quedado atrás porque se los ve muy felices.