Claudio Rissi en Elonce: “Desde el papel de Borges, la popularidad fue masiva”

El reconocido actor argentino Claudio Rissi, con más de 40 años de trayectoria en el mundo de la televisión y el teatro, brindó una entrevista a Elonce y contó sobre su carrera profesional, el salto a la fama a través de su participación en la serie El Marginal y sus proyectos futuros.Rissi en la serieencarna el papel de `Marito Borges´, hermano de Diosito. La serie producida por Sebastián Ortega, es un drama policial que cuenta con cuatro temporadas y es un gran éxito en el gigante del streaming Netflix.El actor argentino aseguró anteque “el reconocimiento y el cariño de la gente se dio a partir de Mario Borges, fue algo masivo y muy popular”. Sobre el papel dedestacó que los insultos y el humor característico del personaje fue un aporte suyo a las características que se plantearon para “Marito” en un primer momento.El actor contó que conocía con anterioridad el ambiente e las cárceles del país ya que “en diversas oportunidades realice obras teatrales en unidades penales” y aclaró que no es igual a lo que se muestra en la serie El Marginal. “Cuando uno va de visita a una cárcel no tenes tanto contacto con los internos, todo se da de otra manera”.“La quinta temporada ya está grabada, la hicimos el año pasado y estamos esperando que Netflix le asigne una fecha”, expresó y anticipó que “probablemente sea la última temporada” y se le dará un cierre definitivo a El Marginal.“Se dio un encuentro muy divertido con las nuevas generaciones, incluso con los chicos que no trabajan en el ámbito de la actuación”, explicó.Sobre su experiencia con el trabajo de Netflix, explicó hay una diferencia de recursos, la producción es muy grande”.En esta oportunidad, Rissi, rememoró sobre su experiencia trabajando con la plataforma, para la serie “Sueño Bendito” sobre la vida de Diego Armando Maradona. Allí, el actor personificó al “Don Diego”, el padre del jugador de fútbol. “Se trató de una mega producción, donde se filmó en diversos países; y mi actuación fue breve, ya que hacía a “Chitoro”, cuando Diego Maradona ya era adulto, ubicada en los 2.000”.Al finalizar, detalló que “estamos ensayando para presentar la obra teatral “Los Perros”, una comedia dramática que se presentará en marzo”.