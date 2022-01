Lizy Tagliani anunció que ya no está en pareja: “Seguimos juntos como amigos”

Luego de más de dos años en pareja, Lizy Tagliani y Leo Alturria decidieron ponerle un punto final a su historia de amor. Y varias semanas de su separación, la conductora de Trato hecho decidió hacerlo público a través de las redes sociales. "Nunca uno sabe cuando es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con @leoalturria hace dos meses casi que ya no somos novios, nos queremos muchos y seguimos juntos como amigos. Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos si Dios quiere", empezó la humorista.



"Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma el amor mutó pero aun sigue siendo sólido. El no es muy partidario de que cuente pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte, y además para que me escriban solteros", cerró con la picardía que la caracteriza.



Por su parte, Alturria también apeló al humor. "¡Sos terrible!, te van a escribir no lo dudes. Yo también compartí con vos muchas cosas, conocí mucha gente, tus amistades y que ahora son los míos también, eso no va a cambiar en nada. Lo que vivimos y el tiempo que duró fue hermoso, nos amamos y nos disfrutamos sin miedos. Uno no le pone fin a las cosas de la vida porque sí, se van dando y muchas veces se termina bien, charlando y comprendiendo las cosas. Agradecido por todo por tu amor, tu confianza. Pero ahora te miraré con ojos de amigos. Te quiero", publicó en el posteo de la conductora.



La pareja se conoció cuando Leo fue a participar a "El precio justo", el programa que Lizy conducía en Telefe, y al poco tiempo empezaron a salir. La relación estaba tan bien encaminada que en octubre de 2019 se mostraron públicamente por primera vez nada menos que en el programa de Susana Giménez, pero Alturria fue muy criticado, ya que muchos señalaron que el jugador de rugby buscaba fama al lado de un personaje tan querido como Tagliani.



A la animadora no le gustaron las acusaciones a su novio y decidió romper el noviazgo, pero Leo insistió y retomaron su vínculo, sin prestarle atención al qué dirán. Y a pesar de las dificultades que atravesaron en el medio, en enero de 2021 se comprometieron en Por el mundo en casa, el programa que condujo Marley durante la cuarentena estricta.



Desde Ushuaia, el cordobés sorprendió a Lizy con un anillo de compromiso. "Mi amor, escuchame. Estoy muy contento de estar con vos. Estamos en el fin del Mundo y quiero decirte que a partir de acá comienza una nueva etapa. Quiero regalarte este anillo para afianzar nuestro compromiso. Te amo mucho y empezamos nuestra aventura", le dijo a su entonces novia quien, emocionada, respondió: "¡Ay, que lindo!".



Horas más tarde, la figura de Telefe manifestó su alegría en sus redes. "Gracias por este hermoso momento, te amo. Me gusta que me entiendas el humor... que compartas mi alegría y mi vida. Soy muy feliz", escribió, junto a una imagen con la que inmortalizaron su unión.

