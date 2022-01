Evaluna Montaner posteó una foto desnuda para mostrar su embarazo

La postal no tardó en hacerse viral luego de que la compartiera con sus más de 19 millones de seguidores en Instagram.Aunque muchos creen que se trata de un nene, Marlene Rodríguez -la mamá de la actriz y cantante- dejó entrever que es una nena. El dato se le escapó mientras daba una entrevista, en la que contaba que lanzó su línea de ropa de bebés pensando en cómo le gustaría que se vistiera su nieta.Desde que anunciaron que iban a ser padres, tanto Camilo como Evaluna hicieron una especie de reality en sus redes sociales para mostrar cómo sigue el embarazo. Y la cantante confesó un duro momento: “Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos”.La joven contó que le habían advertido que “iba a ser imposible” por sus hormonas y “por otras cosas que no estaban bien” en su cuerpo.“Empezamos a intentar por un poco de tiempo y sucedió. Y me encanta que suceda siempre al tiempo que tiene que suceder. Dios es tan fiel en tu vida y en la nuestra”, aseguró. La historia tiene final feliz.El 13 de octubre, Camilo y Evaluna volvieron a hacer una canción juntos pero, esta vez, esa no fue la noticia. A través de un video anunciaron que iban a ser padres.El clip de “Índigo” incluyó imágenes del instante en el que ven que el test de embarazo da positivo. También hubo algunas tomas del momento en el que le comunican la noticia a sus familias y amigos.La canción está dedicada a su próximo hijo. Juntos cantan “como puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido. No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho soñando contigo”.