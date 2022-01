Ghidone contó que Gianola cambió el libreto para que ella quede en topless

“Mi escena era: él parado, yo tapada adentro de una cama. No había ningún roce de nada. La escena cambió y yo tenía que ‘comerle la boca’, hacer un topless adelante de él y de espalda al público. Horrible”, detalló la vedette en el piso de A la tarde, en América, donde por primera vez se animó a hablar de los problemas que tuvo con el actor años atrás.



Durante la misma charla explicó que con sus compañeras se organizaban para entrar juntas al teatro y que ninguna quedara sola con él ya que "es una persona confianzuda, una persona que todo el tiempo buscaba situaciones donde estaba el toqueteo, el beso en la comisura, situaciones incómodas".



"No tenía la capacidad de leer el lenguaje de rechazo y tensión de la otra persona (...) Lo más grave es que no lo reconoce, porque una persona que dice ‘yo no tengo que pedir disculpas por nada’ me parece que es muy poco humana”, continuó Ghidone.



En 2014, la artista decidió renunciar a la obra de teatro por sentirse incómoda, sin embargo no había dado detalles hasta ahora. “Lo que me duele es no haber podido dignificarme en el momento”, aseguró en charla con Karina Mazzocco.