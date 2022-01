Declaró cantante Anita Co en juicio contra Darthés: “Era lo que tenía que hacer”

Luego de la jornada de este viernes, el proceso se retomará el 4 y el 18 de marzo, cuando se presentarán los testigos pedidos por el actor, entre los que se encuentra su esposa.



En declaraciones al canal TN, Anito Co, quien también denunció a Darthés por abuso sexual mientras rodaban la serie Gasoleros, expresó sus sensaciones: "Hice lo que tenía que hacer, pude hablar", sostuvo.



"Tuve la posibilidad de sentarme ante la jueza y contarle lo que había vivido, hay que hablar, aunque no todas pueden", comentó la cantante luego de hacer su declaración.



Durante la entrevista, Anita Co detalló las dificultades que muchas mujeres enfrentan a la hora de hacer una denuncia de abuso.



"No todas tienen contención familiar, legal y psicológica. Además necesitás dinero porque cuando contás un abuso casi siempre te cae una demanda, como me pasó a mí, que me demandaron pon injurias", señaló.



En mayo de este año, la cantante fue sobreseída en la causa que Darthés le había iniciado por calumnias e injurias: "Tuve la suerte de terminar ganando, pero la mayoría de las veces terminás perdiendo", remarcó.



Este viernes, además de Anita Co, testificó también la psicóloga de Fardin.



El juicio se retomó este jueves en el que se acusa a Juan Rafael Pacífico Dabul -nombre real de Darthés- y que se inició el 30 de noviembre pasado con la declaración de más de cuatro horas de Fardin.



Al día siguiente se llevó a cabo el testimonio de la actriz Calu Rivero, tras lo cual la justicia de Brasil entró en un receso por feria judicial.

NA