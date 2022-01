Los hijos de Valeria Mazza dejaron a su mamá en Punta del Este: los motivos

Valeria Mazza expresó su angustia por no estar junto a sus hijos varones.Valeria Mazza llegó en compañía de su marido, Alejandro Gravier y sus hijos, Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína. El clan no tardó en desfilar por las playas esteñas donde la modelo dio cátedra de estilo.Sin embargo, los herederos de la top tuvieron que dejar a su mamá antes de tiempo y partieron de Punta del Este.Fue la misma Valeria Mazza quien reveló su angustia por los viajes de sus hijos mayores en una entrevista con Hola TV.¿Por qué se fueron los hijos de Valeria Mazza?“Empezamos el año todos juntos, pero los tres varones se me fueron”, comenzó explicando Valeria."Tiziano está en el equipo nacional argentino de esquí y se fue el 3 de enero, así que estuvo poquito. Balthazar volvió a Madrid, que es donde está haciendo un intercambio con su Universidad; él se dedica a la Ingeniería Industrial. Además, está trabajando en un fondo de inversión por lo que hasta abril no vuelve”, sumó. Benicio también siguió los pasos de su hermano y dejó Punta del Este."Benicio se fue a esquiar así que hasta mediados de marzo va a estar por allá. Uno los educa para que aprendan a volar, les enseña a que es muy sano que hagan sus propias experiencias y les da herramientas para que estén preparados… pero cuando llega el momento es duro. ¡Es durísimo! Pero con mucho orgullo”, explicó la top."Me encanta verlos ser, desenvolverse y tomar sus propias decisiones. Lo importante para mí es que ellos sepan que mamá y papá están. Es el faro a donde siempre van a poder volver y los va a iluminar”, agregó Valeria Mazza sobre cómo educó a sus chicos.