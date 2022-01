No defraudó y se filtró explosiva foto de Silvina Luna: “Está que arde”

Topless explosivo



Al igual que Florencia Peña, Silvina Luna se sumó a la plataforma con contenido para adultos donde no hay lugar para la censura.Como no podía ser de otra manera, anunció la noticia con un video no apto para cardíacos en que se grabó con un conjunto de lencería que dejaba casi todo a la vista.Mostrando su espectacular figura y posando como una diosa, Silvina Luna invitó a sus fans a verla sin limitaciones y rompió todos los límites.Ahora, Silvina Luna dio un anticipo de las primeras fotos que se verán en la explosiva plataforma.La ex vedette compartió una imagen donde se la ve posando desde adentro de una bañadera y luciendo una bikini verde súper chiquita."¡Está que arde! Ya podes disfrutar de mi contenido y prepárate porque todo lo que se viene es un fuego! ¿Te da curiosidad?", escribió Silvina despertando el interés de sus fans que deberán suscribirse para poder ver más de su sesión.Claro que los posteos de Silvina Luna al rojo vivo no comenzaron allí. Días antes, la morocha que hace poco fue dada de alta tras contagiarse covid, decidió recuperar el tiempo perdido y pasó por un salón de bronceado.Siempre explosiva, Silvina Luna decidió mostrar cómo quedó su piel y el resultado final del proceso con una explosiva foto en topless.Si bien Silvina tapó parte de su escote con su brazo, su sensualidad fue mucho para sus fans que estallaron en comentarios y elogios. "Nos vemos más lindos bronceados no? Después del covid quedé fantasma", escribió pícara.