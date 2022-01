Insólito cambio: Zac Efron sorprendió a todos con su nueva imagen

Zac Efron, el reconocido actor que saltó a la fama en 2005 al interpretar a Troy Bolton en la exitosa película musical de Disney High School Musical, pasó un buen tiempo escondido de las cámaras hasta que salió a la luz con un nuevo look, que generó el desconcierto de todos sus fans, ya que está irreconocible.Hace un tiempo atrás, el actor de ya 34 años había sorprendido en las redes sociales al mostrar un rostro cambiado. Efron se veía más relleno de cara y con unos bigotes, con los que pocas veces se lo había visto antes.Pese a que en ese momento los fans y críticos acusaron a Efron de haberse puesto botox o hacerse diversas cirugías plásticas, lo cierto es que el actor jamás lo admitió y, con el paso del tiempo, volvió a aparecer en otras producciones con la cara más flaca, como la tenía anteriormente hasta entonces.Luego de que pasaran meses de eso, el actor estadounidense participó de un nuevo comercial para la compañía telefónica ATT. El actor se ve totalmente distinto en esa publicidad. Como es poco frecuente, el artista se dejó los bigotes, portaba un suéter azul y tenía el pelo largo.En la publicidad, el actor relaciona la pesca con la velocidad de internet, que ofrece esa compañía estadounidense. Allí, el artista de Hollywood aparece en dos versiones, y en una de ella disfrazado de pescador, con una larga y despeinada barba, camisa cuadrillé… y un par de años encima.Zac Efron se encuentra grabando películas que se estrenarán en los próximos meses: "Gold, Ojos de fuego" y "The Greatest Beer Run Ever", "Three Men and a Baby". También grabará una serie autobiográfica, la cual se llemará Killing Zac Efron.En los últimos años, (desde el 2015 hasta el presente) Efron realizó las siguientes películas: "We Are Your Friends", "Dirty Grandpa", "Neighbors 2: Sorority Rising", "Mike and Dave Need Wedding Dates", "The Disaster Artist", "Baywatch", "The Greatest Showman", "Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile" y "Scoob".Por último, el actor de High School Musical también le dio la voz a uno de los conejos de la propaganda y cortometraje "Save Ralph", que critica a los laboratorios que experimentan productos químicos en estos animales.