Carla Pereyra contó la extraña actitud que tuvo Simeone cuando se conocieron

Hace años que la paranaense Carla Pereyra conquistó a Diego Pablo Simeone. Por estos días se conoció su participación, con testimonio incluido, en un documental que repasa el método del entrenador argentino para hacer historia en el fútbol, con particular énfasis en el Atlético de Madrid. Allí contó la particularidad del día en que se conocieron.



“Nuestra primera cita fue en un cine en la calle Fuencarral de Madrid”, comenzó diciendo la modelo y empresaria de 34 años, nacida en Paraná. “Llovía muchísimo, entonces había mucha gente esperando y claro, había que hacer la cola”, agregó Carla.



El clima causaba malestar en el Cholo y su paciencia tocó el límite. “Diego fue y se metió por otra ventanilla, entonces uno viene y le dice: ‘¡Chis, chis! ¡A la cola!’ Él se creyó que era el Cholo, que no tenía que hacer cola. Fue muy divertido”, recordó la esposa del DT argentino.



La mujer de 34 años nació en Paraná, Entre Ríos, el 7 de septiembre de 1987. Cuando tenía 17 años comenzó su carrera como modelo como parte del staff de una reconocida agencia de Buenos Aires y tras protagonizar algunos comerciales tomó una de las grandes decisiones de su vida cuando viajó a Europa en busca de grandes oportunidades en su oficio.



“Decidí irme porque me gustaría ser una modelo top internacional, como Valeria Mazza. Cuando uno tiene un sueño, debe luchar por alcanzarlo”, contó por entonces la entrerriana a la prensa.



Con 20 años, primero viajó a Milán y su búsqueda tuvo resultado casi instantáneo, cuando algunas marcas reconocidas la sumaron a su equipo. Allí comenzó su experiencia en ese continente y una vez finalizada su etapa en Italia se mudó a España, donde conquistó al bailarín Joaquín Cortés.



Su participación en 2010 en el reality Supervivientes: perdidos en Nicaragua le dio una rápida pero efímera popularidad debido a que fue la cuarta expulsada del ciclo. Por entonces tuvo otro romance mediático, ahora con Antonio de la Rúa, quien por entonces estaba recientemente separado de Shakira, según publica TN.



“Lo que más valoro en un hombre es su inteligencia, necesito admirarlo. Más allá de eso, me tiene que hacer reír y ser rápido mentalmente”, contaba la modelo y agregaba: “Lo que más detesto es la mentira y el orgullo machista, eso sí que no va conmigo”.



En 2014 Carla Pereyra inició su relación con Diego Simeone. Se profesionalizó en el mundo de la moda y el marketing, y volcó su interés al mundo empresarial. Hoy tiene su propia galería en la que vende cuadros, algunos de los cuales fueron creados por ella.



Con el DT argentino Carla tuvo dos hijas, Francesca y Valentina (las niñas de la familia después de que el Cholo tuviera a sus primeros tres hijos, Giovanni, Gianluca y Giuliano). En 2019 la pareja se casó en la Argentina por lo civil y luego rompieron todo con una fiesta en La Toscana.



Para Carla Pereyra, la familia es la base de todo lo demás. “Tengo una familia muy linda y que es muy buena. En la vida, cuando vos tienes gente alrededor que te hace pensar y te hace mejor, es maravilloso. Y yo la tengo a ella”, dijo la mujer del Cholo, quien luego agregó sobre él: “El habernos elegido es compartir la vida, uno decide compartir la vida con alguien. Para mí lo es todo. Luego voy al estadio y veo que todo el mundo canta su nombre y claro, es fuerte, porque yo lo tengo tan en el día a día que parece natural”.