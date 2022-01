La deuda de Vicky Xipolitakis por el alquiler: ¿quién debería hacer frente?

Vicky Xipolitakis pareciera no tener descanso. Meses atrás fue desalojada del lujoso departamento que compartía con su expareja, Javier Naselli, y ahora le reclaman una importante deuda.



En el programa televisivo “A la tarde” dejaron al descubierto los chats que demuestran el enojo de los propietarios del edificio para con la exvedette, quien fue intimidada judicialmente.



"Se casó con un banquero de Wall Street y duró lo que un pe. . . en una canasta. El flaco le cortó la tarjeta", dijo uno de sus vecinos de Recoleta. Mientras que otro, alegó: “Se fue porque no quería garpar 6000 dólares por mes el alquiler. Él era el único que garpaba, ella ni jota".



Fue entonces cuando la panelista Débora D’Amato aclaró con respecto a la situación de Vicky: "Ellos pueden reclamar, acusarla, señalarla y pedirle lo que quieran a Vicky, pero legalmente el responsable es Naselli".



Cabe recordar que cuando la desalojaron del lujoso piso, la información había llegado en manos del periodista Carlos Monti en Nosotros a la Mañana (El Trece), quien en ese entonces aseguró: "Comenzó el proceso de desalojo a Vicky Xipolitakis. Acá tengo la cédula de notificación de la justicia. Vive al frente de la Plaza Libertad. El dueño del departamento que alquiló ordena el desalojo por falta de pago”.



E indicó: “La deuda económica que contrajo es inmensa. Se trata de nada más ni nada menos que de 600 mil pesos de alquiler”. El inesperado lugar a donde se mudará Vicky Xipolitakis A mediados de enero, la vedette dio a conocer que después del “mal trago” que pasó finalmente había conseguido casa propia. Fue en el programa de Verónica Lozano, donde es panelista.



"Esta mañana fue muy especial y estoy feliz. Después de tantos meses de búsqueda, encontré casa, tengo departamento y nos vamos a mudar con mi hijo. Estoy muy contenta y me voy a mudar muy cerquita de mis papás: me quedo en Lanús y ya encontré el lugar así que ahora arranca la mudanza", reveló la mayor de las hermanas Xipolitakis.



En esa misma línea, siguió: "Nos mudamos a cinco casitas de lo de mis papás, justo a la vuelta. Mi papá me dijo: ´Me parece que este departamento es para vos´, lo fui a ver y me encantó. Una tranquilidad estar cerca de ellos ya que mi mamá me ayuda mucho con mi hijo. Tengo todo empacado, así que solo me falta subirlo al camión y mudarlo”. “No creo que entre todo y lo que no fue, no fue y será todo nuevo para esta nueva vida", cerró.

Fuente: Exitoína