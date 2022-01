Susana Giménez, furiosa con Luis Ventura: "¿Cómo vas a decir eso?"

La vida de Susana Giménez siempre da que hablar. Y luego de que se confirmara que su hija, Mercedes Sarrabayrouse, se contagió Covid-19 por segunda vez, su inminente festejo de cumpleaños generó curiosidad. Sin "Mecha", ¿quién la va a acompañar el sábado 29? Las especulaciones no tardaron en aparecer y Luis Ventura aseguró que la diva pasaría su día con Jorge Rama, un empresario uruguayo con el que estuvo en pareja y a quien acusó de haberla estafado."Susana se disgusta con Jorge Rama, pero no con su padre, que es una persona de bien", señaló el periodista en A la tarde, dando a entender que la conductora logró dejar el pasado atrás. Sin embargo, al escuchar estas declaraciones, Susana no dudó en levantar el teléfono y, desde su mansión de Punta del Este, llamó a Ventura para desmentirlo al aire."No me gusta el conventillo. Yo debería estar loca para volverme a encontrarme con él. Además, el tipo debe tener terror de volverme a encontrar porque eso no se arregló nunca. ¿Cómo podés decir eso?", empezó "Su", molesta. Y continuó con su reproche: "Yo cambié el teléfono porque me volvían loca. Vos... como presidente de APTRA, te digo: no podés creerle a la gente que te llama para sumar un poroto en vez de creerle a mi gente".Por su parte, el periodista aseguró que sus fuentes fueron las mismas que años atrás le dieron detalles de la escandalosa separación de la diva y Rama, pero la conductora insistió: "¿Cómo voy a perdonar al que me afana y me falsifica la firma? Durmiendo con el enemigo... Nunca recuperé el dinero. ¿Vos conocés a alguien que devuelva dinero en Argentina? Parezco boluda. Me hacés quedar como una tarada, que reincide con una persona. Ni siquiera sé si existe".Y cuando Karina Mazzocco le propuso que cortara la comunicación para que su producción la contactara y se la escuchara mejor, Susana aprovechó para criticar su faceta como conductora de un programa de espectáculos. "No sé que le pasa. . . no me gusta que Karina Mazzocco se dedique a esto y hable mal de sus amigos", expresó, molesta.

El comentario generó risas en el estudio y luego de despedir a su colega, Mazzocco compartió una simpática reflexión. "Punto número uno: ella nos está mirando. Nos encanta que nos esté mirando. Acá, jamás se habla mal de ella. Lo que estábamos diciendo es que es una persona que siempre perdona y ya perdonó cosas muy fuertes", aclaró. Y concluyó: "No le gusta lo que estoy haciendo, yo hago espectáculos y tengo que hablar de ella y de todo el mundo. Con respeto, pero como decía Tusam: ‘a veces puede fallar'".