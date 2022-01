Más pícara que nunca, Morena Beltrán mostró que le quedaron “épicos esos ojitos”

La periodista, Morena Beltrán, volvió a deslumbrar a sus seguidores. El pasado fin de semana, la joven de 22 años, participó de la conocida fiesta Bresh, una celebración a la que van diferentes famosos como Tini Stoessel, Jimena Baron, Flor Vigna, María Becerra, Duki, entre otros artistas.No es la primera vez que Morena atrae con sus outfits en las redes. Esta vez, sorprendió a todos con un make up fascinante. "Sorry lo plaga, es que quedaron épicos esos ojitosss", escribió la periodista en un posteo de su cuenta de Instagram.Además del maquillaje, llevaba puesto un pañuelo rojo en su cabeza acompañado por un outfit todo negro: vestía una pollera y un top.La joven no dudó en posar para las fotos y compartir con sus seguidores. Claramente, los fanáticos de ella, no dudaron en escribirle. "Toda una barbie", fue uno de los comentarios que recibió.Poco antes sacó a relucir toda su belleza con foto en traje de baño de dos piezas.