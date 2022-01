Cinthia Fernández acusó a Floppy Tesouro de robar diseños de su cápsula de ropa

Además de su carrera en los medios de comunicación, Cinthia Fernández lidera su emprendimiento de moda con el lanzamiento de diferentes prendas deportivas para toda época del año que incluye también una línea de mallas. Pero notó que Floppy Tesouro estaría copiando sus diseños y la acusó de “chorra”.A través de las redes sociales, la ex de Martín Baclini confirmó que una figura de la farándula argentina estaría imitando sus modelos de vestuario, pero al principio no quiso revelar su nombre. Luego de una investigación de Juariu salió a la luz que se trata de la intérprete de “Ojo por Ojo” y la panelista lo confirmó.“Me causa una gracia la marca que nos está copiando. ¿Es necesario hacer el mismo top que nosotros?”, fue la primera denuncia pública a través de sus historias de Instagram. Este martes siguió y aseguró que Floppy también estaría detrás de los diseños de “otra famosa” que minutos después confirmó que se trata de Stephanie Demner: “Tengo un montón de cosas que contarles. Me enteré que la chorra de los modelos de mi cápsula también le choreó a otra famosa”.Después reflexionó indignada: “Le encanta chorear. Le encanta chorear cápsula ajena. ¿Será que no se le cae una idea? ¿Será que no tiene éxito? ¿Será que no vende nada y le chorea a las que sí?”. Al mismo tiempo reconoció que Demner “es muy exitosa, hace cosas muy hermosas y vende todo adivinen”.“Si vas a copiar, copia de otro país. No con colegas tan cercanos que están en la misma, emprendiendo”. “Mi vida, picá más alto. No con una pichi como yo. En fin, no se metan con el laburo ajeno, es feo y todo vuelve”, cerró en su descargo que tituló como “el copiagate” y “el choreogate”.