Silvina Escudero atraviesa días difíciles, pero sigue derrochando sensualidad

A comienzos de esta semana, Silvina Escudero subió un párrafo a sus historias de Instagram contando que no está atravesando días muy felices. La bailarina colgó una selfie de su cara y comenzó hablándole a sus seguidores: “¿Vieron que ustedes siempre me preguntan cómo hago para estar todo el tiempo de buen humor y con energía positiva?”“Bueno, hace como dos semanas que siento que todo me sale mal, me cuesta todo el triple y siento tener mil palos en las ruedas, con angustia. Sin embargo me sigo riendo y poniéndole muchos huevos tratando de entender que algo hay que aprender de todo esto, que a fin de cuentas es un proceso y que en algún momento va a pasar. Cuesta y mucho, pero todo pasa”, agregó y concluyó: “Así que sí, a mí también me pasan cosas que me angustian pero esto también pasará”.Recientemente Silvina Escudero confesó que estuvo a punto de casarse con Germán Paolosky en sus épocas de estudiante universitaria de la carrera de Ciencias Veterinarias. “Yo cuando tenía 21 años me comprometí en una relación con Germán. Estuvimos muchos años juntos, estábamos por casarnos, viendo salones, viendo ya casa, todo. Estoy hablando de hace una millonada de años”, aseguró en Cortá por Lozano. Sin embargo, la modelo se mostró muy respetuosa y le mandó un saludo a él y a su pareja y madre de sus tres hijos: “Un beso enorme, me los cruzo siempre porque somos vecinos”.Luego insistió: “Yo no tenía proyectado una vida así (en el mundo del espectáculo): “Yo de chica siempre pensé en casarme, en tener una familia. Trabajo desde los 13 años como bailarina, y el baile me fue llevando por este camino, estoy orgullosa del camino transitado. Después de esa relación siempre me puse un parate. Siempre prioricé más mi carrera artística y laboral”.