Luis Brandoni: “La pandemia ha afectado mucho al espectáculo”

Luis Brandoni contó que “la temporada viene muy complicada. La asistencia de público no ha sido como en otras temporadas”, y se lamentó porque “el tema de la pandemia ha afectado mucho al espectáculo, porque cuando hay un solo contagiado se suspende todo. En muchos casos no hay reemplazo”.



De todas maneras, se mostró positivo de cara a lo que viene: “Creo que empezó a mejorar la segunda quincena de enero y esperamos que febrero nos acompañe un poco más y los contagios bajen de una vez por todas”, porque “se está haciendo muy largo y pesado y eso no invita a la gente al teatro”.



"Lo hemos padecido nosotros y otros espectáculos. Esto fue muy, muy grave", explicó Brandoni en declaraciones al programa "Si pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.



Asimismo, señaló que "los restaurantes están muy llenos y la gente anda por las calles, pero el teatro y el cine van a tener que padecer un período de readaptación en la Argentina".



"Deseo fervientemente que esto pase. El problema más grave que tenemos en la Argentina es el tema de la educación. Si esta pandemia se termina nos permitirá poder abrir las escuelas y de una buena vez las universidades nacionales, que están cerradas desde hace dos años", añadió.



Brandoni asustó a todos en los últimos días, cuando debió ser internado en el Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata tras presentar un cuadro febril. Al respecto, dijo: “Se ve que mi organismo tiene algún fastidio con la vacuna”, pero “felizmente tuve que suspender solo una función y ya estoy muy bien de salud”.



"Mi organismo reacciona mal frente a la vacuna. Cuando me dí la segunda dosis de Moderna me pasó lo mismo durante unas horas y ahora volvió a reaccionar mal. Afortunadamente estoy muy bien de salud", concluyó Brandoni.