Hot a los 69: fotos de Graciela Alfano en la pileta y el video bajo la lluvia

Graciela Alfano no perdió nada de su sensualidad de su época como estrella en los teatros de revista cuando supo dejar a muchos con la boca abierta y romper corazones de varios fanáticos. Lejos ya de las plumas, la exvedette mantiene todo su esplendor y sigue conquistando admiradores. En plena temporada de verano, la rubia levantó la temperatura con varias fotos en microbikini desde la pileta.Después de algunas horas de lluvia, la actriz reconoció en la descripción del posteo: “Me gusta cuando llueve estar adentro del agua”. Con 69 años recién cumplidos tiene su actitud de conquista a pleno y en la misma publicación desafió a sus fans: “¿Entrás conmigo?”.Asimismo, publicó un video de corta duración, en el que se la puede ver disfrutando de caminar bajo la lluvia.En el clip, se puede observar cómo lleva puesto un piloto de color negro, con capucha y su cabello de color platinado, suelto, con sus ondas al viento. “Lluvia y mood” son los hashtag que utilizó Graciela Alfano para compartir su video, al que no le agregó ningún comentario extra.Para musicalizar el video, Graciela Alfano eligió el tema de Ariana Grande y The Weeknd, titulado “Save Your Tears”. En el clip, se puede ver a la artista caminando con unas botitas cortas, de color negro, sobre los charcos que se formaron en las piedras de un parque, sin más que el sobre todo que la resguarda de las gotas, pero sin valerse de paraguas, por lo menos delante de la lente de la cámara, a pesar de estar con su celular en mano y el peligro que ello conlleva si no está protegido del agua.