El cirujano plástico de Morena Rial reveló los secretos de sus operaciones

Hace unos días More Rial compartió fotos de su nueva imagen, luego de pasar por el quirófano. Ahora su cirujano plástico Diego Órdenes habló de los procedimientos quirúrgicos que tuvo la hija de Jorge Rial.“Lo de ella fue algo que se llama abdominoplastía, un procedimiento en el cual se saca excedentes de piel, más una lipoescultura que es retirar grasa en zonas del cuerpo para darle un aspecto más ‘adelgazado’ pero con forma”, contó el médico, especializado en estética reparadora.“Ella ya tenía cirugías previas y lo que hicimos fue ‘mejorarle’ ciertos detalles, como la cicatriz que estaba alta y la descendimos para que la pueda ocultar en la ropa interior”, aseguró. “El ombligo lo mejoramos estéticamente para que luzca mejor y ahí tratamos varias zonas con un ultra sonido que genera un poco de retracción en los tejidos para que queden más pegados al cuerpo”, detalló.El médico admitió que, a diferencia de muchos procedimientos estéticos, los que se hizo la hermana de Rocío Rial no fueron sencillos.“Es realmente un método bastante invasivo el que realizó. La cirugía plástica es toda invasiva, la invasión va a determinar qué tanto entro a los tejidos. Un relleno de labios no es tan invasivo, pero cirugía plástica que involucra cortes y retirar tejidos, sí”, se sinceró.