Acuerdo prenupcial de Stefi Roitman y Ricky Montaner: "No le dejan nada a ella"

Intrusos brindó datos concretos sobre el acuerdo prenupcial que hicieron Stefi Roitman y Ricky Montaner como condición para casarse. Según reveló el periodista Rodrigo Lussich, una persona confiable escuchó en un bar una conversación entre Stefi y su madre.



“Mi fuente fiable estaba espalda con espalda con ella y la escuchó a Stefi Roitman decirle a la madre ‘tengo que firmar el contrato prenupcial’. Y la madre le decía ‘hacelo, son parte de las cosas que vos hablaste con esta gente, no queda otra’”, comentó. Luego agregó: “Más allá de todo lo que trajo Maite Peñoñori ayer, se casan afuera para firmar el contrato prenupcial porque acá no se puede hacer eso. Y esta gente no le va a dar nada el día de mañana”.



Paula Varela sembró dudas: “¿Por qué está mal firmar un contrato prenupcial? Si yo no me caso por la plata, por lo que tiene, por el edificio. Yo me caso por el amor”. Virginia Gallardo, sin embargo, retrucó: "¿Y por qué te voy a firmar si vamos a durar toda la vida y vos no te casás conmigo porque tenés dinero. Yo te digo: '¿nos estamos casando por amor para toda la vida? Entonces no te firmo ese papel'. Es una vida juntos".



“Ponele que los dos tienen lo suyo y no lo generaron juntos, lo entiendo. Gracias a Dios, en este caso puntual, esa relación a ella le abrió mil puertas, o sea que va a tener muchos más trabajos que los que hubiera tenido si no se hubiera casado. Me parece recontra egoísta”, agregó Gallardo.