La furia de Ivana Nadal: “El único audio que se filtró es el tuyo”

En los últimos días, Ivana Nadal se convirtió en tendencia rápidamente ante la supuesta cancelación de su visa estadounidense. Ese audio que había sido enviado por su asistente personal y que divulgó Marina Calabró en Radio Mitre, ahora es motivo de pelea entre la famosa y su ayudante.



Pampito reveló a través de sus historias de Instagram una nota de voz, en la cual Ivana Nadal le reclama a su asistente la poca efectividad que tuvo a la hora de conseguir quien les ayudara a resolver el tema de la cancelación de la visa estadounidense: "El único audio a las personas de confianza que se les consultó, si podían llegar a tirarme un contacto o algo por el estilo para hacer una visa nueva, el único audio es el tuyo, el que salió en todos lados. ¡Qué flash!"



Asimismo, Ivana Nadal le reprochó a su asistente: "Qué pena que no tenías ningún contacto para pasarme a mí, pero sí para filtrar el audio".



De esta manera, la influencer habría admitido que sí es cierto que tuvo un problema con su visa estadounidense y su trámite para poder ir a vivirse a dicho país con una visa de talento.



Qué dijo Ivana Nadal sobre la supuesta cancelación de su visa

Después de que todos los medios reseñaran el inconveniente que habría tenido Ivana Nadal con sus planes de migrar a Estados Unidos, la modelo no tardó en responder a través de sus historias de Instagram cuál sería su verdadera situación.



Ivana publicó una imagen en la que deja ver el living de su casa en Argentina y junto a ella escribió: "Me llamó mi abuelita para ver si me había pasado algo de lo que ella no estaba enterada. . . ¡Mi vida! Los medios siempre mienten. ¿Cuánto tiempo más va a esperar para verlo". Por otro lado, Nadal aseveró: "No, no me deportaron. No estoy ‘varada’... Estoy en casa comiendo patitas".

Fuente: Exitoína