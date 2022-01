“De Nogoyá Pal Mundo”: la emoción de Emilia Mernes y su foto en Nueva York

La plaza de Times Square es el corazón de Nueva York y con los años se ha transformado en un símbolo de esta ciudad cosmopolita, gracias a sus luces y sus llamativos carteles publicitarios.Los inconfundibles carteles luminosos de ese lugar, son probablemente el mayor atractivo de la plaza, pues los rostros y productos que proyectan lo llenan todo, mires donde mires.Y en uno de esos enormes carteles apareció una entrerriana: Emilia Mernes, la cantante oriunda de Nogoyá que brilla en el mundo de la música y ha tenido un notable crecimiento artístico.Mediante sus redes sociales, la joven mostró su aparición en el Times Square, de la mano de Spotify y expresó su emoción, que explotó cuando recibió el llamado de sus padres.“Mi papá y mi mamá me llamaron desde Nogoyá y me dijeron que les ardía el pecho de orgullo. Lloré mucho hoy”, escribió la cantante.Y agregó: “Me cuesta dimensionar tanto amor. Ni en mis más hermosos sueños lo hubiese creído. Siento una responsabilidad muy grande hacia ustedes, en brindarles lo mejor, y lo seguiré haciendo hasta que la vida me lo permita! esto es por y para ustedes como siempre se los digo. Gracias a mi team, el mejor del mundo. #DeNogoyáPalMundo”.El post de Mernes en Instagram recibió miles y miles de likes, no sólo de sus seguidores sino también de otros famosos que le dejaron mensajes y emojis cariñosos, entre ellos Stefi Roitman, Lizardo Ponce, Oriana Sabatini, Sofía Jujuy y Malena Narvay.