Silvina Luna sube más la sensación térmica: desnudo total y video híper hot

Silvina Luna siguió los pasos de Florencia Peña y se incorporó a las filas de una nueva plataforma de contenido para adultos que cobra una suscripción mensual de 15 dólares."Libertad es una palabra grande que muchas veces nos cuesta por infinitas razones. Si algo he aprendido es que mi libertad es aceptarme como soy, mirarme en el espejo y sentirme contenta con la mujer que encuentro sin que me importe lo que piensen los demás", comenzó diciendo Silvina Luna en un posteo publicado en su cuenta de Instagram en el que agregó un video que la muestra realizando una sensual sesión fotográfica para Divas Play."Hoy quiero volver a conectar con la sensualidad, el erotismo, y romper límites, porque así soy. ¿Qué tal si nos conectamos con esa parte mía!?", propone la actriz en el posteo. Para luego invitarlos al sitio de encuentro."Funciona como una red social privada donde cada creador sube su contenido y quien quiera puede suscribirse mensualmente y ver todo lo que se publica", explicó.Hace pocos días, la ex Gran Hermano desafió la censura y publicó dos fotos desnuda. “Nos vemos más lindos bronceados no”, expresó.