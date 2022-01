Mica Viciconte mostró sus estrías: “Yo soy mi propia diosa”

Mica Viciconte espera su primer hijo junto a Fabián Cubero. En esta ocasión publicó un par de imágenes de las estrías que le salieron producto de su cambio físico, y lo hizo a puro glamour: las pintó con brillos. A su vez, hizo una reflexión al respecto.“De chica me costaba aceptar algunas cosas de mi piel; por ejemplo cuando me empezaron a salir las primeras estrías. No me sentía segura e intentaba ocultarlo”. Sin embargo, contó: “Por suerte con el paso del tiempo fui ganando más confianza en mi misma y hoy puedo decir que me enorgullezco de cómo soy. Yo soy mi propia diosa, y mi cuerpo es un templo que debo cuidar”, escribió.