Stefi Roitman publicó postales de su luna de miel junto a Ricky Montaner

Stefi Roitman y Ricky Montaner se casaron hace pocos días y luego de la lujosa fiesta que hicieron decidieron dejar el país e ir directamente hacia Miami. La pareja no quiso revelar su destino turístico para pasar la Luna de miel y por esa razón primero pasaron por su hogar en Estados Unidos.Al parecer, las primeras vacaciones como marido y mujer se van terminando y fue ella quién compartió las primeras imágenes. "Tengo a uno que me retrata en rinconcitos preciosos de la luna", escribió la actriz y al lado puso un emoji de corazón y otro de un tarro de miel.En las fotos se la puede ver a Stefi con una bikini y el pelo mojado. Según comentó, el que le estaría sacando las fotos es Ricky. A pesar de no mostrar mucho, se la ve muy contenta y disfrutando.Todavía no se sabe cuándo regresarán a su rutina laboral, pero en el medio del viaje el cantante lanzó un nuevo tema. Fue él mismo quién dijo que su Luna de miel comenzaba el día que se publicaba la canción ya que estaba muy pendiente de los últimos detalles.Asimismo, ambos tienen muchos proyectos laborales para el año que comienza y por esa razón están recargando energía para volver más descansados que nunca.