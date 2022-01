Noelia Marzol reveló que con su pareja tienen deseos de agrandar la familia

Noelia Marzol habló de sus ganas de volver a ser mamá con Ramiro Arias y dejó en claro que es algo que les gustaría que se dé pronto.“La verdad yo estoy re feliz con la maternidad, de hecho queremos más hijos pronto. Es algo que yo deseaba muchísimo y después cuando te llega lo aprovechás”, expresó la bailarina en el programa en Nosotros a la Mañana.Luego, Marzol contó cómo es su rutina con Donatello: “Nos deja dormir bastante porque duerme más o menos 10 o 12 horas de corrido, durante la mañana tiene una niñera y después yo me levanto a las 10, 11 de la mañana y ya me encargo yo del gordo”.Noelia Marzol contó cómo se distribuyen las tareas de Donatello con Ramiro Arias y habló maravillas de su marido.“Tiene siete meses y me vuelve loca porque ya quiere caminar, ya gatear lo aburre. Salió a mí. Siempre lo viste su papá porque yo no sé cómo se viste a un hombre, lo veo, lo identifico pero no sé qué ponerle”, reveló la bailarina.